12 de julio de 2019

Feijóo acusa a Puigdemont de haber ahondado la fractura de la sociedad: "Me parece imperdonable"

BARCELONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al expresidente de Catalunya, Carles Puigdemont, de haber ahondado en la brecha de fractura de la sociedad catalana: "Me parece irresponsable".

Así ha respondido tras ser preguntado sobre si visitaría antes a Puigdemont en el extranjero o al líder de ERC, Oriol Junqueras, en la cárcel, durante la cena de gala anual que ha celebrado este viernes la Asociación de Empresarios Gallegos de Catalunya (Aega-Cat).

"Imagínese usted que yo tomo la decisión de proclamar la república de Galicia y posteriormente me exilio. Desde luego yo no me exiliaría a Bruselas, hay muchos sitios mucho más agradables para exiliarse", ha contestado.

Feijóo ha dicho que la primera responsabilidad de un presidente de un gobierno es cumplir las leyes y que si uno no está de acuerdo con ellas no puede ejercer como tal, y ha dicho que es difícil encontrar una contradicción tan importante en la historia de cualquier región europea.

"Yo lo lamento profundamente porque creo que el expresidente de la Generalitat le ha causado un problema a Catalunya, y los presidentes autonómicos estamos para intentar resolver problemas, pero desde luego lo que no tenemos es ninguna legitimidad para crear problemas", ha zanjado.