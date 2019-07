13 de julio de 2019

Feijóo ensalza el patriotismo de Galicia: "No necesita enemigos para mantenerse vigoroso"

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha ensalzado el patriotismo de Galicia porque "no necesita enemigos para mantenerse vigoroso" y no merma cuando se reparte, sino que se multiplica, y ha dicho que los gallegos no están en Catalunya, sino que son de ahí.

Lo ha dicho durante la cena de gala anual que ha celebrado el viernes la Asociación de Empresarios Gallegos de Catalunya (Aega-Cat), en la que se ha premiado la trayectoria personal y profesional de representantes de varios sectores vinculados a la comunidad gallega.

A la cita también han asistido la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, el consejero de Economía, Empleo e Industria de la Xunta, Francisco Conde, y el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet.

También han asistido la concejal de Comercio, Mercados, Régimen Interno y Hacienda en el Ayuntamiento de Barcelona, Montserrat Ballarín; el diputado del PP en la Diputación de Barcelona Xavier García Albiol; el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell; y los exalcaldes de Barcelona Jordi Hereu y Xavier Trias, entre otras autoridades.

Feijóo ha destacado que Galicia es una comunidad española, europea, americana y también catalana: "Son adiciones sucesivas que, lejos de mermar nuestra identidad, la han enriquecido con nuevas aportaciones".

El conseller catalán, que ha felicitado a los empresarios gallegos en Catalunya por su olfato empresarial, talento y vitalidad, ha subrayado "que a pesar de algunos malos augurios y algunas 'fake news'" Catalunya genera empleo y crece.

"Se crean más empresas, hay más de 6.600 empresas extranjeras en Catalunya y un millar de ellas son tecnológica. Seguimos siendo motor industrial y motor exportador", ha añadido, y ha agradecido a los empresarios su trabajo por haber contribuido a que la economía catalana siga creciendo.

En esta línea, Ballarin ha afirmado que los empresarios gallegos son un ejemplo del carácter emprendedor y de trabajar juntos, y ha defendido la colaboración público-privada: "Queremos ser un gobierno que gobierne para todo el mundo con diálogo".

Por su parte, el presidente de Aega-Cat, Carlos Fernández, ha afirmado que los siete galardonados de este año son "la constatación de que el rigor, la solidaridad, el esfuerzo y la generosidad son la esencia del trabajo bien hecho", y ha destacado los 30 años de trayectoria de la Aega-Cat.

PREMIADOS

Los premiados de la decimoquinta edición de los Títulos de Excelencia Galega han sido la presidenta de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Laura González-Molero; el cardiólogo de la unidad de arritmias del Hospital Clínico, David Filgueiras, y el consejero ejecutivo y responsable de Economía y Relaciones Institucionales en BBVA, José Manuel González-Páramo.

También han sido galardonados la escritora y autora del libro 'Todo esto te daré' --Premio Planeta 2016--, Dolores Redondo; el guardameta del Espanyol, Diego López; la entidad de apoyo a niños con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales, Fundación Andrea, y el periodista y presentador de 'Los desayunos de TVE', Xabier Fortes.