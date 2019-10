2 de octubre de 2019

Fernández (PP) propone a Iceta que presente una moción contra Torra si no prospera la del lunes

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha propuesto al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que presente una moción de censura contra el presidente del Govern, Quim Torra, si no prospera la que ha promovido Cs y que se votará el lunes, ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el dirigente popular.

Se lo ha propuesto en una reunión que ha sido "cordial y amistosa pero profundamente infructuosa", porque Iceta ha mantenido la postura del PSC de abstenerse en la moción de censura del lunes y ha rechazado romper acuerdos con partidos independentistas, como quiere Fernández, quien se reunirá este jueves con Cs.

El popular le ha propuesto a Iceta que él mismo presente una moción de censura en enero con la apertura del nuevo período de sesiones si no prospera la del lunes y, preguntado por la respuesta de Iceta, ha afirmado: "No ha dicho que no rotundamente, pero no le he visto una expresión de entusiasmo".

Fernández considera que abstenerse en la moción de censura es una equidistancia inaceptable, porque sostiene que se escoge entre Torra o la democracia, y ha tachado de triste e irresponsable que Iceta "prefiera la inseguridad e incertidumbre que genera Torra a un gobierno que tendría como primer objetivo garantizar el orden y la convivencia".

"Pierde la oportunidad de recomponer la unidad constitucionalista", según Fernández, que cree que la moción debe votarse y no sólo debatirse para que cada partido se retrate --por lo que rechaza que se retire antes de la votación--, y ha recordado que el PP fue el primer partido en pedir una moción de censura y que entonces Cs lo rechazó.