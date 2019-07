4 de julio de 2019

El X festival benéfico Rock&Law reúne en Barcelona a grandes despachos y Mutualidad de la Abogacía

El X festival benéfico Rock&Law reúne este jueves por la noche en Barcelona a Mutualidad de la Abogacía y grandes despachos, con un concierto de grupos de abogados que destinará la recaudación a un proyecto de curas pediátricas.

Se trata de un concierto presentado por la periodista Anna Simon que se celebra desde las 20.00 horas en la Sala Razzmatazz y que une en una causa solidaria a despachos que compiten en el mundo de los negocios, informa Mutualidad de la Abogacía en un comunicado.

Actúan siete grupos formados por abogados de los principales despachos, nacionales e internacionales, a través de las fundaciones Clifford Chance, Cuatrecasas, Fernando Pombo, Garrigues y Profesor Uría.

Son los grupos Control de Cambios (CMS), The Rocking Houses (Cuatrecasas), JC & The Dealbreakers (Garrigues), Mind the GA_P (Gomez-Acebo & Pombo), La Banda Líquida (Roca Junyent), Sujetos Activos (Uría Menéndez) e Imperio de la ley (formado por cuatro abogados del Estado).

FUNDACIÓN ENRIQUETA VILLAVECCHIA

Toda la recaudación se destinará al proyecto de apoyo en curas pediátricas 'Cuenta Conmigo', de la Fundación Enriqueta Villavecchia, que da asistencia integral y especializada a niños y jóvenes afectados por enfermedades que limitan su vida.

En coordinación con cinco hospitales, el organismo ofrece atención médica, de enfermería, psicosocial y descarga familiar a través del voluntariado, en el hospital y en el domicilio en toda Catalunya.

La edición anterior, celebrada en Madrid, destinó los beneficios del concierto a la Asociación Debra-Piel de mariposa, que alcanzó los 60.300 euros, batiendo un récord que antes no se había alcanzado.