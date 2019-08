22 de agosto de 2019

El Festival de Sitges abrirá con 'En la hierba alta', basada en un relato de Stephen King y Joe Hill

BARCELONA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 52 Festival Internacional de Cine de Sitges abrirá con el filme 'En la hierba alta', dirigida por Vincenzo Natali y protagonizada por Patrick Wilson, una historia basada en un relato corto de Stephen King y su hijo, Joe Hill.

Según ha anunciado este jueves el festival en un comunicado, se trata de una historia de terror claustrofóbico --original de Netflix-- con elementos sobrenaturales, protagonizada por los hermanos Becky y Cal.

Tras escuchar el llanto de un niño pidiendo ayuda, los hermanos se adentrarán en un campo de hierba alta en Kansas, donde quedarán atrapados por una fuerza siniestra que rápidamente los desorienta y los separa.

Patrick Wilson, rostro habitual en títulos de género como 'Insidious' y 'The Conjuring', y el director Vincenzo Natali, que ganó en Sitges con 'Cube' en 1998, visitarán el festival.

Este título se suma a otros ya anunciados como '3 from hell', de Rob Zombie; el "thriller sobrenatural" 'Daniel isn't real', de Adam Egypt Mortimer; 'Come to daddy', el debut en dirección de Ant Timpson; 'Bloodline', de Henry Jacobson; 'The Lodge', de Severin Fiala y Veronika Franz y 'Vivarium', de Lorcan Finnegan, como anunció el director del festival, Àngel Sala, en rueda de prensa en julio.