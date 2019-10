22 de octubre de 2019

El Festival de Sitges alcanza por tercer año consecutivo la mayor recaudación de su historia

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sitges Film Festival - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya ha alcanzado por tercer año consecutivo la mayor recaudación de su historia, ha informado la organización en un comunicado este martes.

El certamen ha hecho un balance "muy positivo" de su 52 edición, celebrada entre el 3 y el 13 de octubre, y que se saldó con 66.278 entradas vendidas, el tercer mejor registro en su historia, con una recaudación final de 707.502 euros.

Las películas más demandadas por el público han sido 'The Lighthouse', 'Noche de bodas (Ready or Not)', 'The Lodge', 'Color Out of Space' y la ganadora 'El hoyo'.