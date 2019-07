18 de julio de 2019

Un Festival de Sitges "más transgresor" premiará la carrera del actor Sam Neill

La película inaugural será un filme internacional y los zombies seguirán teniendo protagonismo

BARCELONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 52 Festival Internacional de Cinema Fantàstico de Catalunya, que se celebrará en Sitges (Barcelona) del 3 al 13 de octubre con un porgrama "más transgresor", homenajeará la trayectoria profesional del actor neozelandés Sam Neill con el Gran Premio Honorífico.

Neill ha participado en más de 75 películas y más de 45 producciones para televisión, y es conocido por sus papeles en 'La posesión', en 'Parque Jurásico', y también en filmes de no-ficción, como 'La caza del Octubre Rojo', ha anunciado este jueves en rueda de prensa el director del Festival, Ángel Sala.

Pese a que la programación se encuentra muy avanzada y muchas de las películas "ya están confirmadas", la mayoría todavía no se pueden avanzar, ha señalado Sala.

Otro de los grandes homenajes del festival será al director italiano Pupi Avati, que recibirá el Premio Nosferatu por su trayectoria, y se proyectará su último filme, 'Il signor diavolo'.

Asimismo, el festival hará una retrospectiva de la filmografía del actor chino King Hu --un referente de las artes marciales en el género--, y proyectará el documental 'Memory - The Origins of Alien' para celebrar los 40 años de la primera entrega de la saga 'Alien', de Ridley Scott.

PROGRAMACIÓN MÁS TRANSGRESORA

La programación del la 52 edición del festival demuestra que el cine fantástico se está abriendo a otros públicos y a temáticas, conceptos y reflexiones "más amplias", así como pretende crear debate sobre los límites de la ciencia ficción, ha dicho Sala.

"El género de ciencia ficción es muy potente y atractivo", ha asegurado Sala, quién ha destacado la gran presencia del fantástico en el Festival de Cannes, y asegura que otros certámenes lo están incorporando en su programación.

Entre los títulos más esperados destacan '3 from hell', de Rob Zombie; el "thriller sobrenatural" 'Daniel isn't real', de Adam Egypt Mortimer; 'Come to daddy', el debut en dirección de Ant Timpson; 'Bloodline', de Henry Jacobson; 'The Lodge', de Severin Fiala y Veronika Franz y 'Vivarium', de Lorcan Finnegan, estrenada en Cannes y con una arriesgada puesta en escena.

El subgénero fantástico zombie continúa teniendo "mucho éxito", y en está edición destacarán los títulos 'Little Monsters', de Abe Forsythe y protagonizada por Lupita Nyong'o, la reinterpretación de Frankestein con 'Depraved', de Larry Fessenden, y una nueva entrega de la saga japonesa 'The Ring' con 'Sadako', del ganador del festival Hideo Nakata.

Desde Europa llegarán 'The Room', a cargo de Christian Volckman y que combina el terror con la ciencia ficción, y una de "las mejores" películas francesas del año, 'Le daim', de Quentin Dupieux.

MÁS PELÍCULAS NACIONALES

Sala ha avanzado que el festival ofrecerá una "gran representación de títulos locales y con vocación internacional" --aunque no lo será el filme inaugural--, en que destacan 'El hoyo', una película producida entre Catalunya y el País Vasco y la ópera prima 'Cuerdas', del tarraconense José Luis Montesinos.

Asimismo, Sitges proyectará una de las películas de producción nacional más esperada del año, 'Ventajas de viajar en tren' --Sala ha asegurado que será uno de los impactos del festival--, además de 'Paradise Hills', con la participación de Nacho Vigalondo en el guión.

El cine latinoamericano también tendrá protagonismo, con títulos argentinos como 'Breve historia del planeta verde', Punto Muerto' y 'Soy tóxico', así como la venezolana 'Infección', la colombiana 'Luz' y la uruguaya 'En el pozo'.

MUJERES DIRECTORAS Y ANIMACIÓN

Las directoras tendrán un papel relevante en esta edición, que reivindicará la presencia de la mujer en la producción cinematográfica con proyecciones como 'Judy and Punch', de Mirrah Foulkes con Mia Wasikowska como protagonista.

Roxanne Benjamin se postula como una de las "nuevas voces más interesantes" con 'Body at Brighton Rock', y se une a la postapocalíptica con romance queer 'Riot Girls', de Jovanka Vuckovic, entre otros muchos títulos.

En el campo de la animación, el anime japonés volverá a tener protagonismo con 'Children of the Sea', de Ayumu Watanabe --uno de los mejores exponentes del anime de este año en el Festival d'Annecy-- y 'One piece Stampade', basada en la obra de Eiichiro Oda.

Desde el mercado de animación chino llega la aclamada 'White Snake', un filme que ha "arrasado" en un país donde la animación empieza a tener poderoso papel en la industria, ha dicho Sala.