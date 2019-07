19 de julio de 2019

El Festival Sónar celebra su segunda jornada con Stormzy y Acid Arab este viernes

BARCELONA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Sónar de Barcelona celebrará este viernes su segunda jornada con Stormzy y Acid Arab como cabezas de cartel del Sónar de Noche, que tendrá lugar en el recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona.

En sustitución de A$AP Rocky --que ha cancelado su gira europea debido a que continúa en retención preventiva en Estocolmo-- Stormzy encabezará este viernes el escenario principal de la sección nocturna del Sónar.

El artista londinense de grime y R&B tiene entre sus recientes hito el hecho de ser el autor del primer disco grime en encabezar las listas de éxitos en el Reino Unido y el primer solista británico de color como cabeza de cartel en el último festival de Glastonbury.

Otro protagonista de la noche será el dúo parisino Acid Arab, una de las fuerzas más destacadas de la electrónica francesa, encarnada por Guido Minisky y Hervé Carvalho.

Los colaboradores presentarán su poderoso directo, basado en un imaginativo juego de luces e imágenes que amplifica su house orienta, en una actuación en la que el dúo puede estrenar algunos de los nuevos tracks en los que están trabajando.

SÓNAR DE DÍA

Serán protagonistas del Sónar de Día el estreno mundial de la apuesta de Holly Herndon con su show de inteligencia artificial, así como el piano electrónico de Druce Brubaker & Max Cooper, y el electro espiritual del sirio Káryn.

También, la propuesta de trance del italiano Lorenzo Senni con 'XAllegroX / The Shape Of Trance To Come'; el electro latino de Lao&Wasted Fates, y el house de primer nivel de Maya Jane Coles.

Destacará la actuación de Los Voluble: 'Flamenco Is Not a Crime' llena de ácida crítica social; y también en la nómina local, estarán presentes el diseñador de sonidos Diego Navarro con una propuesta entre el directo y el dj set; el barcelonés Karcelen con sus sets de downtempo ambiental, y el dj madrileño Agustín Gómez 'Cascales', también redactor jefe de la revista 'Shangay Express'.

También, el instrumentista barcelonés Shelly; la pianista de formación clásica Ylia, el rapero andaluz Dellafuente; Roman Daniel 'Mans O' con nuevo single; el torbellino ibicenco Aleesha, y la hija de Verónica Forqué, María Forqué, como carismática Virgen Maria.