Govern y entidades se coordinan para hacer "más presente" la lucha contra la violencia machista

Generalitat, instituciones, y unas 60 entidades sociales y profesionales se han reunido este miércoles en la Comisión Nacional para una Intervención Coordinada contra la Violencia Machista (CNVM), que ha avanzado en la coordinación en Catalunya de la lucha contra esta violencia, "que tiene que estar más presente y más fuerte que nunca".

Lo ha explicado en una atención a los medios en una pausa del pleno la consellera de la Presidencia del Govern, Meritxell Budó, que ha calificado las cifras actuales de "verdaderamente preocupantes" al presidir la comisión en el Palau de Pedralbes de Barcelona, a la que ha asistido el conseller del Interior, Miquel Buch, y la presidenta del Institut Català de les Dones (ICD), Núria Balada.

Budó ha señalado la necesidad de que el trabajo sea transversal e interdepartamental, con lo que han estado los actores relacionados con esta lucha en Catalunya para "garantizar que desde todos los ámbitos se traban con las mismas premisas", y con más razón tras constatar que las agresiones sexuales no se reducen --como la violación múltiple a una menor en Manresa (Barcelona)--, y sigue habiendo mujeres asesinadas por sus parejas.

Las cifras del Servicio de información y atención a las mujeres (Siad, en sus siglas en catalán) --que tiene 102 equipos en toda Catalunya-- "evidencian que hay muchas más denuncias por violencia machista, y esto tampoco significa que haya más, sino que ésta se visibiliza más y la víctima asiste más a estos servicios", y ha dicho que

PRESENTE ENTRE JÓVENES

Más del 40% de las mujeres que asisten en estos servicios son victimas de violencia machista, y de éstas, más del 40% tiene entre 30 y 45 años, y el 33% tiene entre 45 y 60: "Estamos hablando de una población joven, esto quiere decir que no es una práctica que se esté perdiendo, si no que continua estando presente en estas generaciones más jóvenes de nuestra sociedad".

Al preguntársele por si plantean nuevas líneas de acción en la educación, como reclamaban colectivos feministas en la manifestación de este martes contra la agresión sexual grupal en Manresa, Budó ha afirmado que la intervención que se hace es transversal, e incluye la educación.

"Es obvio que si no formamos a los más jóvenes en materia de violencia machista, no tiene ningún sentido, porque no estaremos formando estos futuros adultos que tienen que vivir libres de violencia machista", ha afirmado.

Al afirmar la necesidad de seguir trabajando y combatiendo estas violencias, ha recordado que recientemente se ha aprobado el Plan estratégico de políticas de igualdad de género 2019-2022, con 72 millones --entre los que hay 27 del Gobierno central por el Pacto estatal contra esta violencia-- y ha recordado la voluntad del Govern y el ICD de firmar el Pacto catalán contra la violencia machista con entidades y partidos.

En la Comisión --que preside por primera la también portavoz del Govern, y que no se reunía desde septiembre pasado aunque tiene que hacerse cada seis meses-- han asistido representantes de todas las consellerias de la Generalitat, y Buch ha participado para explicar el Protocolo contra la violencia de género en espacios de ocio ya presentado.

