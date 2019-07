9 de julio de 2019

El Govern impulsa un decreto para modificar cuatro impuestos y recaudar 90 millones extras

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado este martes en la reunión del Consell Executiu un decreto ley que incluye varias modificaciones fiscales con las que busca aumentar su recaudación en 88,2 millones de euros, ha informado en rueda de prensa la portavoz del Consell Executiu, Meritxell Budó.

Para que entre en vigor, el Govern deberá llevar la iniciativa al Parlament y allí buscar los apoyos necesarios para que salga adelante, ya que los dos socios del Ejecutivo catalán, ERC y JxCat, no tienen mayoría absoluta en la Cámara y dependen de pactos con la oposición.

El último decreto de trascendencia que impulsó el Ejecutivo catalán, que pretendía regular el precio de los alquileres en Catalunya, fue rechazado por el Parlament ya que ningún partido de la oposición quiso dar sus votos para que saliera adelante.

El decreto presentado este martes busca cambiar cuatro tributos: en primer lugar, se incluyen como sujetos pasivos del impuesto sobre las viviendas vacías los fondos de titulización, que hasta ahora no estaban sujetos a pagarlo por no tener personalidad jurídica.

En segundo lugar, el Govern también quiere subir el impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno en la atmósfera producido por la aviación comercial, pasando de 2,5 a 3,5 euros por kilogramo de óxido de nitrógeno emitido.

Además, la Generalitat buscar aumentar el impuesto que grava las apuestas presenciales --las online no puede porque son competencia del Estado--: un tipo único del 15%, mientras que ahora son del 10% en el ámbito de las apuestas deportivas y del 13% en el resto.

En cuarto lugar, el Govern también aspira a modificar el impuesto sobre los actos jurídicos documentados, elevando el tipo impositivo que grava el otorgamiento de escrituras públicas de préstamos o crédito hipotecario del 1,5% al 2,5%.

El Govern persigue con estos cambios fiscales aumentar sus ingresos por la vía del decreto ley, ya que no puede hacerlo de otra manera porque no ha podido aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2019, que no encontraron ningún apoyo en el Parlament más allá del de JxCat y ERC.

BENEFICIOS FISCALES

El decreto ley también contempla tres beneficios fiscales, el primero, para combatir la pobreza energética: establece una tarifa social de 0 euros por metro cúbico en el primer tramo del canon del agua para familias en situación de vulnerabilidad.

En caso de superar este consumo, se aplicaría a estas familias un coeficiente del 0,5% a partir del segundo tramo, y la Generalitat estima que esta modificación, si recibe la luz verde del Parlament, podría beneficiar "cerca de 40.000 familias catalanas".

Un segundo beneficio fiscal que quiere introducir el Govern es introducir un coeficiente reductor del 0,10 sobre el tipo de gravamen general aplicable al consumo industrial de agua para las empresas "que mantengan la actividad industrial en municipios afectados por el cierre de industrias".

Esta segunda medida se aplicará por ahora solo en el municipio de Flix (Tarragona) porque actualmente es el único que dispone de un proyecto de reindustrialización de la zona, pero Govern la ampliará a aquellos municipios que aprueben los mismos planes.

El tercer beneficio fiscal se aplicará también al mismo municipio tarraconense: se introduce una bonificación del 40% a las empresas sobre la deposición controlada de los residuos industriales, en cumplimiento de un acuerdo del Consejo de Ministros de diciembre de 2017.

CONTRA EL FRAUDE FISCAL

Finalmente, el decreto ley también busca luchar con el fraude fiscal en el ámbito de la tributación del juego: la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalitat (EAJA) no suministrará cartones de bingo nuevos a los establecimientos de juego que tengan pendiente el pago del impuesto sobre el juego.

El decreto ley, que tiene ocho artículos, una disposición transitoria y tres disposiciones finales, también considerará infracción muy grave la realización de actividades de juegos sin "haber satisfecho el impuesto sobre el juego".