Consejero catalán dice que el ataque en el centro de menores es "un paso más allá" y apunta a ultraderecha

Asegura que actuarán con la "máxima contundencia" contra unos desórdenes que ve organizados

EL MASNOU (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, ha alertado este viernes de que el ataque a un centro de menores tutelados en El Masnou (Barcelona) es "un paso más allá de lo que había pasado en otros ámbitos porque la sensación es que está más organizado", y ha apuntado a la ultraderecha como posible responsable.

Tras reunirse en el Ayuntamiento de El Masnou (Barcelona) con el alcalde, Jaume Oliveras, el conseller ha lamentado que "grupúsculos de extrema derecha han actuado en un espacio de protección social".

Ha insistido en que el episodio del jueves por la noche --con cuatro menores y dos adultos del centro con contusiones leves-- es diferente a altercados anteriores ocurridos en centros de menores como en Castelldefels o Canet de Mar (Barcelona) porque en El Masnou hubo una manifestación convocada con "personas vinculadas a la extrema derecha".

Fue una "concentración que decide directamente subir hacia el centro y que intenta entrar en un centro de protección público" para menores, ha indicado, a la espera de que los cuerpos policiales finalicen la investigación de los hechos.

Ha asegurado que actuaran con "máxima contundencia" contra los presuntos responsables que determinen los investigadores y que también la pedirán al estamento judicial.

La asesoría jurídica de la Conselleria estudia personarse en el caso por delitos de odio y discriminación, lesiones, amenazas y coacciones, violación de domicilio y entrada en establecimiento abierto público, desórdenes e incitación a los desórdenes, ha detallado.

"No permitiremos este juego del estigma y la generalización", ha manifestado El Homrani, que también ha indicado que actuarán con contundencia contra casos como el presunto intento de agresión sexual por parte de un menor tutelado en El Masnou o la presunta agresión sexual de Canet de Mar con dos menores detenidos, ambos hechos del fin de semana pasado.

El Homrani ha defendido que la lacra de la violencia machista no tiene color de piel, ni edad ni clase social, y ha declarado que los responsables del ataque al centro de menores representan una minoría: "No podemos permitir que esta minoría gane el relato, no podemos permitir que el colectivo de adolescentes y jóvenes migrantes acabe siendo estigmatizado y acabe recibiendo una situación de este nivel de violencia".

PETICIÓN DE RECURSOS AL ESTADO

El conseller también ha indicado que la situación de los menores extranjeros no acompañados es un reto complejo que las administraciones tienen que abordar conjuntamente y, tras agradecer a los municipios que colaboran en la acogida, ha criticado: "No tiene ningún sentido que ahora mismo no tengamos ninguna noticia de la administración del Estado".

Ha asegurado que llevan un año pidiendo información sobre flujos migratorios al Estado, ha solicitado más recursos para la acogida y ha detallado que desde la Generalitat han detectado que "desde enero hasta el 15 de junio han llegado más de un millar de chicos más".

El alcalde de El Masnou ha señalado que el Ayuntamiento también se personará en el caso por el asalto al centro y ha explicado que entre los vecinos que participaron en la movilización hubo personas con "cierta vinculación a organizaciones de extrema derecha", que ha dicho que proceden de fuera del municipio.

También ha exigido --incluyendo en su reclamación a la Generalitat-- los recursos que los ayuntamientos necesitan para la acogida de los menores tras recordar que el consistorio ha estado "colaborando con el centro para una mayor integración" de los jóvenes.