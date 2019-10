11 de octubre de 2019

Iceta defiende que el Parlament hable de todo pero avisa de que "no puede decidir" de todo

BARCELONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha defendido este viernes que en el Parlament se pueda hablar de todo, pero ha avisado de que "no puede decidir de cosas que no están en su ámbito de competencia".

En una entrevista de Cope recogida por Europa Press, el líder de los socialistas catalanes ha replicado al presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, que este mismo viernes ha asegurado que no hará de la Mesa del Parlament un órgano que impida debate alguno.

"El problema no es de libertad de expresión sino cuando se toman decisiones que van en contra del ordenamiento constitucional o sobre temas que no son competencia del Parlament. No se pueden mezclar las dos cosas", ha razonado.

Ha concretado que en el hemiciclo se pueden abordar todos los temas y ha asegurado que así se ha hecho siempre, pero "el problema es cuando alguien quiere adoptar una resolución que desborda o choca frontalmente contra el ordenamiento constitucional".

Sobre la respuesta que se pueda dar desde la calle a la sentencia del 1-O, ha recordado que el derecho a manifestación está recogido en la Constitución, pero también los derechos del resto de personas que no quieren manifestarse.

Iceta ha pedido que las movilizaciones no "perturben" el normal funcionamiento de las cosas y ha advertido de que el derecho a manifestación no ampara cortar vías de tren, pistas de aterrizaje de aviones ni carreteras, y que si suceden esas perturbaciones, los Mossos d'Esquadra y el resto de fuerzas están para evitar que pase.

Sobre esos cuerpos, preguntado por las palabras del general jefe de la Guardia Civil en Catalunya, Pedro Garrido, el miércoles en la celebración de la Patrona del cuerpo en la comandancia de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) en la que reivindicó su papel de durante el 1-O, ha dicho que tanto este cuerpo, como los Mossos, como la Policía, deben "atenerse a sus funciones".

"Yo prefiero que dejar el discurso político para los representantes políticos", ha explicado el líder socialista, que ha rechazado que el jefe de la Guardia Civil en Catalunya sea cesado tal y como ha pedido el Govern.