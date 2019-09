Iceta (PSC): "Creo que una ley de amnistía no corresponde a lo que ha pasado, es el olvido"

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que una ley de amnistía tras la sentencia por el proceso independentistas "no corresponde a lo que ha pasado, es el olvido", y ha opinado que sería decir que no ha pasado nada porque se considera que las leyes que había en ese momento no eran justas, y a su juicio no se dan estas circunstancias.

En una entrevista en el Punt Avui recogida por Europa Press, Iceta ha descartado la absolución porque "como mínimo, ha habido desobediencia", y sobre la reacción a la sentencia ha deseado que no haya un nuevo clima de crispación en Catalunya.

Ha insistido en que en Catalunya convienen elecciones porque el Govern está "desorientado, dividido, con una de las fuerzas políticas que le integran en un estado de grave dificultad interna", y ve también dificultades incluso para una respuesta a la sentencia, en sus palabras.

El primer secretario socialista ha defendido que las elecciones no alejan la posibilidad de apoyar unos presupuestos en Catalunya, sino que "lo que aleja eso es la decisión del presidente Torra de abrir una nueva etapa de confrontación", y ha asegurado que así solo podrá llevar adelante las cuentas con la CUP.

Sobre los pactos en el Gobierno central, Iceta ha reprochado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que para él la coalición fuese "irrenunciable", y ha afirmado que habría sido mejor comenzar con un acuerdo programático y comprometerse, si iba bien al cabo de un año, a hacer la coalición.

Ha descartado presentarse como presidente del Senado tras las elecciones generales: "Yo ahora me debo centrar en mi labor de intentar convertirme en presidente de la Generalitat".