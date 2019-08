8 de agosto de 2019

Janet Sanz cree que no se resolverá el 'top manta' con políticas de seguridad

BARCELONA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La segunda teniente de alcalde de Barcelona, Janet Sanz, ha sostenido este jueves que no se resolverá el 'top manta' con políticas de seguridad, y ha defendido abordarlo desde una perspectiva social: "Si alguien piensa que con políticas de seguridad resolveremos el 'top manta' se equivoca de pleno".

Así se ha expresado la número tres de Colau en una entrevista en 'El Periódico' recogida por Europa Press, donde ha apuntado que ella "diría las cosas de una manera diferente de como las dice otro concejal del PSC", y en concreto se ha referido al teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, responsable del dispositivo iniciado estos días en la capital catalana contra la venta ambulante.

De todos modos, Sanz ha asegurado que no existen cambios sobre lo que hacía la ciudad en esta materia en el mandato anterior --cuando gobernó la mayoría del tiempo BComú en solitario-- y ha añadido que la diferencia es que antes faltaban Mossos d'Esquadra: "Hubo dos operaciones en el mandato anterior. Y ahora se ha hecho una. La diferencia no es que el Ayuntamiento no quisiera desarrollar estas políticas. Es que faltaban Mossos".

Sobre el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), ha aseverado que el Ayuntamiento hará "todo lo que pueda" para cerrarlo, porque a su juicio no respeta los derechos de las personas y es una pseudoprisión.

Preguntada sobre los votos favorables de Manuel Valls (BCN Canvi) en la investidura de Colau, la edil ha reconocido que contar con sus votos le incomodó: "Me resultó incomodo, pero sabíamos que era una cosa muy puntual, que no condicionaba, y que permitía garantizar las políticas que llevábamos desarrollando cuatro años".

SEGURIDAD Y EMERGENCIA CLIMÁTICA

Sobre seguridad, Sanz ha opinado que hay un problema de hurtos y robos, pero que lo que ve en su entorno es una "enorme preocupación por la emergencia climática", y ha asegurado que no identifica una percepción superior de inseguridad.

De las sentencias contra el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), ha apuntado que lo defenderán, y que ha venido, junto con la reserva del 30% de vivienda asequible, "para quedarse".