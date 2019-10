Javier Cercas (Planeta 2019): "Sin lo ocurrido estos años en Catalunya, este libro nunca lo habría escrito"

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor extremeño Javier Cercas, ganador del Premio Planeta de Novela 2019 con 'Terra Alta' ha asegurado: "Este libro no trata del proceso soberanista, de lo que ha ocurrido en Catalunya desde 2012. Ahora bien: sin lo que ha ocurrido estos años en Catalunya, este libro nunca lo habría escrito".

En rueda de prensa tras recoger el premio, ha dicho que cuando los lectores lean su novela verán que el proceso soberanista no es el tema de la novela, pero, aunque no versa sobre éste, surge de su estado de ánimo, sus angustias y sus preocupaciones: "Esto lo he sabido cuando he acabado el libro, como en una pesadilla".

Sobre esto, ha añadido: "Este libro una serie de circunstancias desdichadas relacionadas con la vida de nuestro país, que repercuten sobre nosotros y que han sido muy positivas para mí como escritor, de algún modo me han cambiado y han hecho que sea muy distinto a los anteriores", ha dicho sobre todo el proceso soberanista.

"Este no es un libro político ni habla del procés para nada", ha dicho Cercas, que ha detallado que aparece la cuestión de manera anecdótica porque el protagonista es un policía, pero ha dudado mucho de que alguien pueda leer esta novela como libro político.

Ha reivindicado que es una historia que sorprenderá a sus lectores pero que a medida que avancen reconocerán su voz, hasta que "al final la reconozcan plenamente", como le sucedió a un miembro del jurado, que reconoció su estilo, ha dicho.

LA TRAMA, MUY IMPORTANTE

Cercas ha dicho que por primera vez en su vida es novedad en su escritura que la trama sea muy importante, ya que esta desempeña un papel fundamental y en ella el riesgo de 'spoilers' "es aterrador".

"Tuve la impresión, casi la certeza, de que ese libro era el final de algo: de que había llegado al límite de una serie de cosas que había estado ensayando", y ha dicho que desde 'Soldados de Salamina', en 2001, había una continuidad en su literatura, y que esta novela es una especie de reverso y un fin de una manera de hacer las cosas.

Sin embargo, ha reivindicado los riesgos, y ha dicho: "Me gustan los escritores que siempre cambian pero siempre se mantienen fieles a sí mismos: detesto el escritor que descubre una fórmula y la repite incansablemente".

Ha dicho que hay un diálogo entre el pasado y el presente y que sus novelas desde 'Soldados de Salamina' pretenden mostrar el pasado, sobre un presente mutilado: "Los libros que yo he escrito intentan mostrar cómo el pasado forma parte del presente, y el presente es más complejo y abarca el pasado".

Preguntado por el hecho de haber ganado este premio con una editorial de la competencia de la que él ha tenido, ha respondido: "Tengo todos mis libros en la editorial Random House. Este premio me hacía mucha ilusión. He publicado este libro y no sé cuál es mi futuro", y ha considerado que ganar el Planeta no es un hecho que cambie nada y que no tiene ningún contrato firmado con nadie.