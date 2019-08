Joan Canadell propone a Bonet colaborar para que la cámaras tengan nuevas vías de financiación

BARCELONA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Barcelona, Joan Canadell, ha propuesto al presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, "trabajar conjuntamente" para que las cámaras de comercio tengan nuevas vías de financiación.

En una entrevista de Europa Press, ha explicado que ésta ha sido una de las iniciativas que ha trasladado a Bonet, como vicepresidente segundo de la Cámara de España en sustitución de Miquel Valls, que hasta ahora ha presidido la cámara barcelonesa.

Canadell asistió la semana pasada a su primer comité ejecutivo de la corporación estatal, presidido por Bonet e integrado por 32 miembros: una vicepresidencia primera, representada por el Banco Santander; un vicepresidencia tercera, que recae sobre la Cámara de Madrid; un tesorero y 27 vocalías ocupadas por empresas y otras cámaras, además de Bonet y Canadell.

Ha defendido que las relaciones con la Cámara de España son claramente abiertas y sin ningún tipo de problema, y que Bonet ha estado "de acuerdo" en su propuesta de buscar nuevas vías de financiación.

Además de nuevas vías para obtener recursos, ha señalado que Bonet también ha visto "con buenos ojos" una segunda propuesta del nuevo equipo de la Cámara de Barcelona, que es la de legislar la figura del aprendiz, que Canadell considera que ha funcionado durante muchos años en las empresas catalanas y que se tiene que actualizar y formalizar en un marco jurídico del siglo XXI.

FINANCIACIÓN ACTUAL

Actualmente, la financiación de la Cámara de Barcelona proviene en un 60% de servicios a empresas y patrocinios, que se desglosa en la prestación de servicios (82%), aportaciones de empresas y patrocinios (10%) y explotación de activos (8%).

El 40% restante se sufraga con programas y proyectos encargados por las administraciones: proyectos europeos (82%), la Generalitat (10%), la Diputación de Barcelona (3%), el Ministerio de Comercio (2%), el Ayuntamiento de Barcelona (1%) y otras (1%).

En 2018, la corporación barcelonesa tuvo un presupuesto de 18,59 millones de euros.

Estas fuentes de ingresos de la Cámara llegaron después de que en 2011 se eliminara la cuota obligatoria, pagada por las empresas asociadas a la corporación, y que obligó a buscar nuevas formas de obtener recursos.

Canadell plantea que se destine financiación pública a las cámaras para sufragar los servicios que están obligadas a dar a las compañías en cuestiones como apoyo a la internacionalización, turismo, comercio y formación.

PARTICIPACIÓN EN LA CÁMARA DE ESPAÑA

Para Canadell, la corporación presidida por Bonet tiene que servir a la Cámara de Barcelona para canalizar "lo que dependa del Estado español".

"Nuestro objetivo es mejorar la economía y empresas catalanas y, por tanto, con todo lo que podamos trabajar con cualquier flanco y área, lo haremos", y ha remarcado que la Cámara de España es uno de ellos.

El nuevo presidente ha recalcado que estar presente en la corporación estatal les permite "hacer más fuerza" que si no lo están, y ha remarcado que las cámaras catalanas representan el 25% de las exportaciones españolas, por lo que no se puede prescindir de ellas ni de sus empresas asociadas.

COMISIONES DE LA CÁMARA DE BARCELONA

Canadell ha defendido el papel que tienen que jugar las comisiones de la corporación durante el nuevo mandato: "Queremos que el motor de la Cámara sean las comisiones".

En ese sentido, ha rechazado que la Cámara de Barcelona sea presidencialista porque serán las comisiones las que decidirán cuáles son las iniciativas que se tienen que impulsar: "Yo en todo caso tengo que ser un altavoz".

Entre las once comisiones que habrá este mandato, ha ejemplificado que la de comercio se centrará en la seguridad y la venta ambulante en la ciudad de Barcelona, y la de emprendimiento y empresas emergentes, en potenciar este sector para el futuro de la economía catalana.

VISITAS A LAS CÁMARAS CATALANAS

Canadell ha empezado esta semana a visitar las 13 cámaras catalanas para explorar nuevas maneras de colaboración y abordar la futura norma que las legislará y que la Conselleria de Empresa de la Generalitat se ha marcado como objetivo para esta legislatura.

Se reunió el martes con la Cámara de Terrassa y Sabadell (Barcelona); el miércoles con las de Tortosa, Reus (Tarragona) y Valls (Lleida), y este jueves lo hará con las de Manresa (Barcelona) y Lleida, mientras que con el resto se encontrará más adelante.

MAGMA DISSENY

Sobre la empresa Magma Disseny, una de las 14 'sillas de plata' que conforman el pleno de la Cámara y que no pagará su aportación, Canadell ha explicado que en el primer pleno de la corporación se ha aprobado poner la vacante a disposición de nuevas empresas ofertantes, que tendrán plazo para presentar su candidatura hasta el 20 de septiembre y se elegirá a la que haga una aportación mayor.

Canadell ha asegurado que están estudiando qué medidas tomar contra Magma Disseny por no haber materializado el pago al que se había comprometido: "Lo que no podemos hacer es no hacer nada".

Preguntado por si está en cuestión el pago de las otras empresas que están en el pleno al hacer una aportación económica de 75.000 euros anuales, ha respondido que no se plantean retirarse "en ningún caso" y que así se lo han transmitido.