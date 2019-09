La jueza archiva la causa contra el arzobispo Omella por presunta falsificación de documentos

BARCELONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La magistrada del Juzgado de Instrucción 10 de Barcelona ha archivado las diligencias previas iniciadas por una querella contra el arzobispo de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, por parte de un cura que lo acusó de una presunta falsificación de documento privado, con lo que Omella "prueba su inocencia", ha explicado el Arzobispado en un comunicado este miércoles.

La resolución judicial, recogida por Europa Press, no ve ilícito penal tras analizar las diligencias previas, y afirma que Omella "no tuvo ninguna intervención oficial en el procedimiento canónico que se siguió contra el querellante", Miguel Ángel Barco.

Barco, al que un procedimiento canónico le impuso la dimisión del estado clerical por una supuesta paternidad --que él niega--, acusó a Omella de no entregarle una copia de un documento con las acusaciones de no enviar a Roma su escrito de defensa con documentos que demuestran que él no es el padre del menor, pero la jueza considera que el arzobispo barcelonés ha acreditado que sí los envió.

La juez ha considerado que, de acuerdo con la documental unida a las actuaciones tras la querella --que incluyeron una declaración de Omella--, el cardenal no intervino en el procedimiento: "Ni lo promovió, ni lo inició, ni participó procesalmente en el mismo en forma alguna ni tomó parte de la decisión última", ha dicho en el auto.

"No consta con qué acción el querellado incurrió en delito de injuria o de trato degradante respecto al querellante", añade la jueza.