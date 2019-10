La Junta Electoral niega haber prohibido la consulta popular sobre la monarquía en Sabadell

SABADELL (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Sabadell (Barcelona) ha asegurado este viernes que no ha prohibido la consulta popular sobre monarquía o república, que está previsto se lleve a cabo este domingo en la ciudad vallesana.

En un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la Junta ha precisado que recibió una consulta del secretario del consistorio, que, según la ley de la JEZ, es un delegado de la propia JEZ, sobre la cesión de espacios públicos y, por tanto, era "una consulta interna" entre miembros de la Junta.

Por esta razón, ha argumentado la JEZ, considera que no hay ningún pronunciamiento y ha recalcado que no se ha dirigido a la administración local y que, por tanto, "no hay ni autorización ni prohibición".

Los organizadores de la consulta popular sobre monarquía y república, Coordinadora pro Consulta 6-O, en un escrito, habían manifestado su propósito de llevar a cabo la iniciativa, remarcando que no habían recibido ninguna notificación oficial de prohibición y recordando que el Ayuntamiento no era organizador.

Ha cargado contra la administración local por las informaciones emitidas "con el objetivo de intentar paralizar una consulta popular que tiene por objetivo facilitar" a la ciudadanía opinar sobre sus preferencias sobre qué régimen político querría.

COINCIDENCIA ELECTORAL

Fuentes municipales han defendido en declaraciones a Europa Press que desde la Secretaría del Ayuntamiento se trasladó la pregunta de si debían dar apoyo a la consulta popular, por la cercanía con una cita electoral, en referencia a los comicios del 10 de noviembre, y ante la respuesta de la JEZ de prohibir el acto, el consistorio "acata" la medida.

Tras la notificación de la JEZ de este viernes, que niega ninguna prohibición, las mismas fuentes han señalado que ofrecerán el apoyo que requiera a la organización para llevar a cabo la consulta popular.