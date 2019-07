9 de julio de 2019

JxCat y ERC mantienen sus diferencias sobre la Diputación a menos de dos días del pleno

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

JxCat y ERC mantienen sus diferencias sobre la gobernabilidad de la Diputación de Barcelona a menos de dos días del pleno de investidura del nuevo presidente, previsto para el jueves a las 12 horas.

En rueda de prensa desde el Parlament, el portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol ha asegurado este martes que mantienen de momento su pacto con el PSC y no vislumbran la posibilidad de romperlo para pactar con ERC, como les reclaman los republicanos.

"No ha habido cambios sustanciales", ha expuesto Pujol, insistiendo en que es imposible un pacto entre ERC y JxCat en el ente provincial por la negativa de los comuns a sumarse.

"Lo que ha pasado es la confirmación de lo que JxCat decía: que en público y en privado, los comuns mantienen su posición de no querer pactar con JxCat. No es posible", ha insistido en rueda de prensa.

Pujol también ha llamado a los comuns a reflexionar sobre su "equidistancia enfermiza y dogmatismo" a la hora de cerrar la puerta siempre a JxCat a la hora de hacer pactos.

Además, ha considerado que la aritmética electoral en la Diputación de Barcelona sería diferente si JxCat y ERC hubieran concurrido a las elecciones de mayo en una candidatura unitaria, algo que ERC rechazó.

Tras asegurar que no tiene constancia de que deba haber una reunión con ERC y los comuns, ha admitido que no han estudiado nuevos escenarios y que, en caso de que se produzcan, "una de las obligaciones de cualquier opción política es siempre tener el termómetro puesto".

"No haríamos bien el trabajo si no analizáramos nuevos escenarios. Es una de nuestras obligaciones, y por eso lo cumpliremos", ha remachado Pujol, pese a reiterar que no ha habido cambios respecto a lo se ha puesto sobre la mesa.

Fuentes de ERC consultadas por Europa Press, coinciden con JxCat en que de momento "todo sigue igual", y que no ha habido ningún avance en la negociación.