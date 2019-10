10 de octubre de 2019

JxCat pide a Colau negociar con Defensa el traspaso del cuartel de El Bruc al Ayuntamiento

BARCELONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, ha instado este jueves al Gobierno municipal a negociar con el Ministerio de Defensa el traspaso del acuartelamiento de El Bruc al consistorio para dedicar este espacio a viviendas para universitarios e investigadores, pisos sociales y equipamientos.

En un declaraciones a la prensa frente al cuartel, Artadi ha explicado que el grupo municipal de JxCat presentará una propuesta en el pleno del distrito de Les Corts de este mismo jueves en este sentido: "Es una reminiscencia de hace casi 100 años, cuando el Ejército estaba dentro de la ciudad. Ahora no tiene sentido".

"Estamos al lado de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya, del Supercomputing Center y, en general, en una zona de promoción del talento joven, de la investigación y de la economía del conocimiento. Necesitamos adaptar el uso de estos terrenos al siglo XXI", ha subrayado.

En este sentido, ha reclamado al PSC que sea consecuente con su discurso en favor de la economía, las nuevas tecnologías y la sociedad del conocimiento y que no permita que el Ejército "bloquee" este espacio, y ha asegurado que en otros municipios españoles ya se han cedido espacios como este a los ayuntamientos.

JxCat propone iniciar un proceso entre entidades, universidades, asociaciones de vecinos y Ayuntamiento para evaluar las alternativas disponibles para trasladar a las unidades ubicadas en el cuartel, así como negociar su traspaso "sin coste para el consistorio".

ORDENANZAS MUNICIPALES

Preguntada por las negociaciones para aprobar las ordenanzas municipales, Artadi ha asegurado que aún no las han visto, por lo que ve prematuro decir si las apoyarán o no: "No sabemos qué parte de realidad hay en las previsiones del presupuesto expansivo que ha presentado el Gobierno municipal".

"De cara a la semana que viene, es evidente que no podemos votar a favor, ya que el proceso ha sido poco transparente. No hemos contado con la información necesaria y nos abstendremos en la primera votación y las seguiremos estudiando", ha detallado Artadi.