Lorena Roldán (Cs) pide elecciones a Torra y que deje de "amenazar con referéndums ilegales"

BARCELONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de Cs en Catalunya, Lorena Roldán, ha pedido que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, convoque elecciones y deje de "amenazar con referéndums ilegales", en referencia a sus palabras en el mensaje oficial con motivo de la Diada emitido este martes.

En declaraciones a los medios este miércoles, ha acusado al Govern de "expulsar y enfrentar" a los catalanes durante la Diada, que a su juicio debería ser una fiesta para todos los catalanes, ha dicho, y ha reclamado que Torra explique cuánto dinero público se ha destinado a los actos oficiales de esta jornada.

"Desde hace unos años la Diada no nos representa a todos. Un año más millones de catalanes no tienen nada que celebrar porque el gobierno del señor Torra ha decidido expulsarles", y ha añadido que es un día triste, y que debería de ser una jornada de unión y no de división.

Preguntada por la propuesta 'España Suma' en Catalunya lanzada por el líder popular catalán, Alejando Fernández, Roldán ha respondido que no ha escuchado esas palabras, pero que Cs es el partido de la suma, que "siempre lo ha demostrado, con una suma con inteligencia", y se ha abierto a pactar en Catalunya, aunque ha dicho que su formación seguirá siendo la voz del constitucionalismo.

Ha acusado de irresponsables al PP y al PSOE porque "han hecho la vista gorda durante muchos años, porque les interesaba pactar con los nacionalistas", y ha augurado que Cs volverá a ganar los comicios si Torra los convoca, como destaca que hicieron el 21 de diciembre en las pasadas elecciones catalanas.