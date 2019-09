22 de septiembre de 2019

Mejorar la movilidad en Via Laietana más allá del Día sin Coches, una "prioridad" para Barcelona

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda teniente de alcalde de Barcelona, Janet Sanz, ha afirmado que transformar la Via Laietana en un espacio libre de coches contaminantes que priorice la movilidad de peatones y ciclistas, como ocurre este domingo en el Día sin Coches, será una "prioridad" para el Ayuntamiento de Barcelona este mandato.

"Desde el gobierno municipal la que nos gusta es esta Via Laietana. Nos gusta una Via Laietana libre de coches, de coches contaminantes", ha dicho en declaraciones a los periodistas antes de participar en las actividades del Día sin Coches, que se celebra en el marco de la Semana Europea de la Movilidad para promover hábitos de movilidad más sostenibles, seguros y saludables.

Según Sanz, el Ayuntamiento aspira a convertir el Día sin Coches en "una propuesta estructural de ciudad", que incluye medidas de urbanismo --como ya se hizo con las supermanzanas, según ha recordado-- y proyectos como la Zona de Bajas Emisiones.

Mientras no se produzca el despliegue de esta propuesta estructural, Sanz ha planteado la posibilidad de cerrar la avenida al tráfico algunos días al mes, para que la Via Laietana libre de vehículos no se dé solo el Día sin Coches o cuando se emprenda "la transformación definitiva".

La concejal se ha mostrado convencida de que este mandato será "el de Via Laietana" --como el anterior lo fue de Meridiana, ha dicho--, y ha asegurado que el Ayuntamiento por fin ha definido un proyecto para la avenida consensuado con vecinos y entidades, y que pronto van a licitar.

Sobre anteriores proyectos de peatonización, ha dicho: "No nos valían proyectos que fueran maquillaje. Medio centímetro más de acera... No es lo que necesita la Via Laietana".

También ha señalado que la transformación de Via Laietana permitirá recuperar la filosofía urbanística original de Ciutat Vella, favorable a los peatones, y priorizar el comercio de proximidad y la presencia peatonal.

Además, ha recordado que varias plataformas ciudadanas, como Eixample Respira, piden cambios en favor de formas de movilidad más sostenibles en toda Barcelona porque "saben los riesgos que la contaminación les genera" en la salud.

ROSA ALARCÓN

La concejal de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Rosa Alarcón, ha celebrado poder contar con una Via Laietana "diferente, pacificada, en la que el peatón es el protagonista" en el Día sin Coches, entre las 11 y las 20 horas.

Ha asegurado que actualmente un 70% de los desplazamientos en Barcelona ya se realizan andando o en transporte público, y que el Ayuntamiento trabaja para que la movilidad en la ciudad sea saludable, cómoda y segura para el peatón.