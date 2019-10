Un millar de personas siguen concentradas en Barcelona ante la Jefatura de Policía

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un millar de personas siguen concentradas a las 23 de este domingo ante la Jefatura de Policía de Barcelona, en el séptimo día de protestas contra la sentencia del 1-O.

Miles de manifestantes han ido llegando ante el edificio policial sobre las 21.15 horas, donde han permanecido sentados y de pie hasta al menos las 23, cuando quedan unas 1.000 personas.

A las 21.35 horas, las miles de personas ante Jefatura ya ocupaban la Via Laietana entre este edificio y la plaza Urquinaona.

Lo que les ha separado de la sede policial durante toda la concentración es una valla que ocupa toda la acera de la fachada, seguida de una fila de periodistas.

La movilización del domingo ha empezado alrededor de las 20.00, tras una protesta pacífica cerca la Delegación del Gobierno, y que ha congregado a 2.700 personas según cifras de la Guardia Urbana.

MARCHA

Los manifestantes han ido de la Delegación a la plaza Cinc d'Oros de la Diagonal, y han descendido por el paseo de Gràcia hasta la plaza Catalunya, para luego girar por la Ronda Sant Pere hasta llegar a la plaza Urquinaona, escenario de las últimas dos noches de enfrentamientos entre manifestantes y policía, y más tarde han bajado por la Via Laietana.

Al llegar ante la Jefatura, los manifestantes han cantado consígnas como 'Fuera las fuerzas de ocupación', 'Las calles serán siempre nuestras', 'Libertad presos políticos', 'Este edificio será una biblioteca', 'Los catalanes hacen cosas' y varias veces el himno de 'Els segadors'.

Los manifestantes han parado al llegar ante la Jefatura de Policía, momento en el que algunos antidisturbios han salido de los furgones aparcados en las calles colindantes del edificio para ponerse en formación a ambos lados del mismo, donde han estado durante toda la concentración.

LA PRENSA

Cerca de las 21.45 horas, los manifestantes han gritado 'Prensa española manipuladora' durante un rato prolongado, al ver a un equipo de televisión que quería grabar en medio de todas las personas que estaban sentadas en la Via Laietana.

Casi una hora después, la conexión en directo de una cadena de televisión ha centrado la atención de los manifestantes de nuevo, esta vez para escuchar "si mentía" y, tras su retransmisión, estos mismos han cantado 'Esta reportera sí se entera'.

Los concentrados, que no han parado de gritar consIgnas, como 'Ser policía vergüenza me daría', 'Catalunya antifascista', 'No estamos todas, faltan las presas', también han cantado el estribillo de 'L'estaca', de Lluís Llach, y 'L'Empordà', de Sopa de Cabra.

ERC Y PDeCAT

Alrededor de las 22.00 horas, los manifestantes también han gritado 'ERC y PDeCAT la paciencia se ha acabado', '¿Dónde está Pedro Sánchez?', 'Tsunami' y 'Nuestras pelotas no son de goma'.

Desde que ha empezado la concentración ante la Jefatura de Policía, buena parte de los manifestantes han permanecido sentados, mientras que la parte baja de la Via Laietana ha estado custodiada por cuatro furgones aparcados en medio de la calle, a 100 metros de los manifestantes.