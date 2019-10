Miquel Iceta pide por carta a Torra convocar a los partidos antes de reunirse con Sánchez

Le reclama que "condene expresamente, de forma contundente" cualquier actuación violenta

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha instado por carta al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a reunirse con los presidentes de los grupos parlamentarios presentes en el Parlament antes de hacerlo con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

En una carta enviada este domingo por la tarde a la que ha tenido acceso Europa Press, ha asegurado que la propuesta de Torra de retomar el diálogo con Sánchez contrasta con las declaraciones que hizo en Prada de Conflent (Francia) "en las que calificaba la presente etapa política como de 'confrontación".

Le ha pedido que retome la labor del Espai de Diàleg, presidido por Torra e integrado por los presidentes de los grupos parlamentarios, "que lleva tantos meses paralizado por falta de iniciativa suya de convocarlo", ha reprochado Iceta.

RECHAZO "CONTUNDENTE" A LA VIOLENCIA

Además, Iceta le ha reclamado que "condene expresamente, de forma contundente" cualquier actuación violenta que desfigure el contenido cívico y pacífico de las protestas que se han producido como respuesta a la sentencia del 1-O.

"No basta con decir que estas actitudes no le representan, o que no representan el movimiento independentista", ha concretado el socialista, que ha pedido que el presidente catalán repita tantas veces como haga falta su condena hasta que cesen los disturbios.

Iceta cree que Torra está obligado, como presidente de la Generalitat, a marcar una línea clara entre las legítimas formas de discrepancia y cualquier actitud incívica, ya que "en diversas ocasiones se ha caracterizado por dar apoyo a los sectores más radicales del independentismo".

"MÁXIMO APOYO" A LOS MOSSOS

También ha reclamado que el presidente del Govern, como mando superior de los Mossos d'Esquadra, exprese "el máximo apoyo" al cuerpo en el ejercicio de sus funciones de garantía de la seguridad y derechos de todos.

Ha señalado que hay 288 policías heridos (153 mossos, 134 policías nacionales y un urbano), lo que considera que hace necesaria su muestra de apoyo total "a los diversos cuerpos policiales", y ha calificado de tibias las muestras de apoyo de Torra a los mismos.

Además, Iceta ha recordado que la Conselleria de Interior tiene "protocolos e instrumentos que deben permitir corregir cualquier actuación inadecuada que se haya podido producir".