Nieto dice que correspondía a los Mossos detectar la radicalización del imán de Ripoll (Girona)

Ve "lógico" que el CNI contactara con Es Satty para obtener información de actividades terroristas

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El exsecretario de Estado de Seguridad y actual portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, ha afirmado que quien debía detectar la radicalización del imán de Ripoll (Girona), Abdelbaki Es Satty, supuesto cabecilla de la célula terrorista que atentó en Cataluña, eran los Mossos d'Esquadra, aunque ha sostenido que no se puede culpar a la policía catalana del atentado.

Lo ha dicho este martes en una comparecencia por videoconferencia en la comisión de investigación del Parlament sobre los atentados del 17 y 18 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona).

Nieto ha señalado que, como "policía integral" en Cataluña, los Mossos tenían la responsabilidad de detectar si Es Satty se estaba radicalizando antes del atentado.

Sin embargo, ha puntualizado que el atentado no es "achacable" a los Mossos por no haberlo detectado, de la misma manera que considera que no se puede culpar a ningún otro cuerpo de lo que ocurrió esos días.

Preguntado por la relación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con Es Satty, ha contestado que no tiene conocimiento de que fuera un confidente, pero sí que ha reconocido que hubo "contactos" para obtener información de posibles actividades terroristas.

Ha explicado que una de las medidas de prevención que se utilizan es contactar con personas condenadas o relacionadas con el crimen organizado que puedan tener conocimiento de la existencia de actividad terrorista, y que por eso el CNI contactó con Es Satty.

En este sentido, ha defendido que es "absolutamente lógico" que el CNI hiciera este contacto y ha asegurado que no le consta ninguna visita de la Policía Nacional al imán de Ripoll.

COORDINACIÓN CON LOS MOSSOS

Nieto ha destacado que la coordinación de los cuerpos de seguridad del Estado con los Mossos es "positiva", aunque cree que siempre es mejorable, como en las relaciones con el resto de cuerpos policiales.

Ha lamentado que los cuerpos del Estado no pudieron acceder a información sobre la explosión en Alcanar (Tarragona), donde el grupo terrorista estaba preparando el atentado, porque ese trabajo le correspondía a los Mossos y no solicitaron colaboración de la Policía Nacional ni la Guardia Civil: "No pudimos acceder a esos hechos".

Además, sobre el conocimiento de que podía producirse un atentado, ha destacado que había un nivel de alerta terrorista de 4 sobre 5 porque tenían la percepción y datos sobre que "existía una amenaza real", y ha reprochado que algunos partidos criticaran en ese momento que se mantuviera este nivel de alerta.