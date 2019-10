4 de octubre de 2019

Nikolaj Coster-Waldau reparte autógrafos, 'selfies' y besos en una generosa alfombra roja en Sitges

SITGES (BARCELONA), 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actor danés Nikolaj Coster-Waldau, conocido por su papel de Jaime Lannister en la serie 'Juego de Tronos' ha repartido la tarde de este viernes besos, 'selfies' y autógrafos a los fans en una generosa alfombra roja en el 52 Sitges Film Festival - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.

Poco después de la hora prevista, y tras el desembarque de todo el equipo de la película 'Suicide Tourist' en el 'photocall', Coster-Waldau ha salido de un todoterreno con traje azul, camiseta negra y zapatillas blancas ante el griterío de los fans, que reclamaban su atención.

El actor, que ha posado con su mujer Sascha Nukâka Motzfeldt, ha decidido pasar un rato con su público deshaciéndose en autógrafos sobre material promocional y fotogramas de su personaje de la serie 'Juego de Tronos', dando dos besos a quienes lo pedían y posando sonriente para 'selfies' en teléfonos móviles.

Entre el público había pancartas dirigidas al actor y con guiños al guión de la serie como 'Spain is yours. It always be yours' -'España es tuya. Siempre será tuya'--, y 'A six hours trip. The things we do for love' -'Un viaje de seis horas. Lo que se hace por amor'--.

Junto al equipo, el actor asiste a las 16.30 horas al estreno mundial de la película 'Suicide tourist', en la que encarna a un hombre en medio de una crisis existencial que se topa con el clandestino Hotel Aurora, una institución secreta especializada en elaborar fantasías suicidas asistidas.