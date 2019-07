11 de julio de 2019

La PAH reclama "poner a 0" la espera de emergencia de vivienda en 2020 en Catalunya

BARCELONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las entidades promotoras de la Ley catalana de la pobreza energética y habitacional --la PAH, la APE y el Observatori Desc-- han reclamado a las administraciones "poner a 0" la lista de espera de emergencia habitacional en 2020 en Catalunya, donde esperan 1.340 familias a las que se ha aprobado una medida de vivienda, tras reunirse este jueves con la Generalitat.

Lo ha explicado en una atención a los medios la portavoz de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), Lucía Delgado, después de reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y los consellers de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, el de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, y la de Empresa, y Conocimiento, Àngels Chacón.

Delgado ha valorado positivamente la reunión, que han mantenido tras acordar en marzo un plan conjunto, aunque ha lamentado: "Se ha avanzado en pequeñas cosas, pero para nosotros lo más importante es que hoy día siguen habiendo 45 desahucios diarios en Catalunya, lideramos el ranking de la vergüenza, y necesitamos un plan de choque" que acabe con la emergencia.

Ha lamentado retrasos en acciones como la campaña comunicativa sobre la ley que acordaron con el Govern en la reunión que tuvieron en marzo --después de que se activara una parte sobre vivienda que estaba en el Tribunal Constitucional--: "Para nosotros septiembre es una fecha máxima para la campaña comunicativa".

Ha dicho que desde el encuentro de marzo se ha impulsado la comunicación urgente a los ayuntamientos de los protocolos y herramientas para actuar y formar a trabajadores sociales, además de enviar circulares a grandes tenedores y bancos para avisar que la ley tiene un cumplimiento obligatorio, con sanciones en caso de no hacerlo.

También se ha avanzado mucho en reuniones y concreciones normativas y en el ámbito jurídico, y también están pendientes de que se apruebe el Decreto ley sobre vivienda que en marzo impulsó el Govern pero no pasó el Parlament, y que incluye medidas que las entidades ven importantes, y están a la espera de actualizar protocolos sobre desahucios con el TSJC.

Junto a la directora del Observatori Desc, Irene Escorihuela, la portavoz de la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), Maria Campuzano, ha relatado: "En pobreza energética partíamos de cero, estaba absolutamente parado el Govern y ha comenzado a desencallar temas".

Ha celebrado que ha habido una primera ronda de reuniones con eléctricas para lograr suprimir la deuda de familias en situación vulnerable, mientras que han hecho una propuesta de protocolo para que puedan tener contador eléctrico familias que han sido desahuciadas y están ocupando viviendas vacías, y que estudiarán los servicios jurídicos de la Generalitat, han dicho.

Las entidades propusieron hace dos años un protocolo para que Bombers de la Generalitat detecten situaciones de pobreza energética, que ya se ha aplicado en los de Barcelona, y el Govern hará una prueba piloto en ocho parques de bomberos que se analizará en noviembre, tras lo que Campuzano ha urgido a que se extienda a toda Catalunya.

ACTUALIZAR LA LEY

También han lamentado que la Generalitat no ha dado la cifra de cuantos cortes de luz se han evitado desde que entró en funcionamiento la Ley a finales de 2015, y han añadido que se trata de una normativa garantista, por la que se interesan otros países, pero "no se está exprimiendo, no está al 100%" y no entienden por qué.

Delgado ha añadido que plantean incorporar nuevas propuestas a la ley para poder perfeccionarla, ya que actualmente "hay un nuevo contexto" que requiere medidas innovadoras.