El Parlament aprueba dos declaraciones en favor de los CDR encarcelados sin Cs, PSC ni PP

ERC, JxCAT y los comuns parten de un texto de la CUP que no acepta sus matices

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

La Junta de Portavoces del Parlament ha aprobado este jueves tras el Debate de Política General dos declaraciones en favor de los siete miembros de los CDR encarcelados, aunque los documentos no han tenido el respaldo ni de Cs ni del PSC ni del PP.

De hecho, Cs no se ha personado en la reunión de la Junta, y los representantes de los socialistas y los populares, se han levantado de la mesa porque no compartían el texto que se estaba construyendo a partir de una propuesta de la CUP, por lo que el texto resultante no será una declaración institucional del Parlament, porque ello requiere del apoyo de todos los grupos.

Además, durante la negociación, los 'cupaires' han rechazado los matices que el resto de grupos querían incluir en su escrito así que han mantenido el original y JxCat, ERC y los comuns han pactado otro.

El texto de JxCat, ERC y Comuns señala una "campaña de criminalización" del movimiento independentista, en lo que aseguran es un intento de equipararlo con el terrorismo, rehúsa de forma explícita la violencia y se reafirma en las vías democráticas para lograr objetivos políticos legítimos.

Asimismo, rechaza la operación impulsada por la Audiencia Nacional y la Guardia Civil, así como las "vulneraciones contra los derechos fundamentales" como el derecho a la presunción de inocencia de los siete miembros de los CDR que ingresaran en prisión incondicional.

En este sentido, alerta de la "deriva represiva y autoritaria del Estado", y reafirma el compromiso del Parlament con la libertad, la democracia y la defensa de los derechos civiles, y pide el fin de la represión y la libertad de las personas perseguidas y presas por sus ideas políticas, concluye.

La declaración de la CUP también traslada su solidaridad con los miembros de los CDR que han sido enviados a prisión, y manifiesta su repulsa hacia la "operación judicial y policial" que ven contra ellos, además de exigir su liberación inmediata y el archivo de las causas abiertas.

El documento de los 'cupaires' añade que el Parlament "persistirá en la defensa del ejercicio de derechos civiles y políticos, y trabajará de forma incansable hasta su liberación y hasta el efectivo ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo catalán".

Fuentes parlamentarias han explicado que los socialistas han reprochado en la junta hacer "una declaración que ponga en duda la actuación de otros poderes del Estado", han pedido no precipitarse cuando los delitos que se imputan son tan graves y han descartado su participación.

Otras fuentes, han explicado que los populares se han desmarcado totalmente "porque quieren expresar respeto por las decisiones judiciales", y han pedido al presidente del Parlament, Roger Torrent, que investigue quién es la persona que desde el palco de los invitados les ha insultado en el pleno.

TORRA SUSCRIBE LA DECLARACIÓN

Después de aprobarse en la Junta de Portavoces, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha suscrito esta declaración a través de una publicación en Twitter recogida por Europa Press.

"Nos quieren hacer caer en provocaciones. Nos quieren desmovilizar. Nos quieren atemorizar. No lo conseguirán", ha afirmado.