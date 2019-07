24 de julio de 2019

El PDeCAT cree que el discurso de Borràs "representa mejor el independentismo" que el de Rufián

BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha asegurado este miércoles que el discurso de la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, durante el debate de investidura "representa mejor el independentismo" que el del portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

"Representa mejor el independentismo en su transversalidad, arraigado al 1-O, que reclama que el país tiene derecho a decidir", ha argumentado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Sobre el discurso del candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que le sorprendió "negativamente" y que la postura de JxCat en la votación del jueves es claramente un 'no' porque a su juicio Sánchez no está haciendo política y no se está acercando a los partidos.

Preguntado sobre por qué han cambiado su posición respecto al PSOE --le han recordado que facilitaron la moción de censura para hacer presidente a Sánchez--, ha dicho que no ven recompensado el sentido de su voto: "El Gobierno español en ningún momento ha expresado ningún síntoma de querer solucionar el problema político".

Ha descartado que unas nuevas elecciones generales sean una buena noticia, pero ha dicho que la responsabilidad no puede recaer en JxCat, sino que "es un problema que tienen los partidos políticos".

PDECAT

Sobre su partido, y preguntado por la reordenación del espacio de JxCat y PDeCAT, ha dicho que el PDeCAT hizo una cosa atrevida, que era "cambiar el sistema interno, hacerlo transparente y hacer una gestión responsable de recursos" y ha asegurado estar muy contento con el resultado.

"Hemos sido un proyecto de éxito y hemos hecho mucho, creo que somos demasiado críticos con nosotros", ha seguido, y se ha reivindicado como que son el partido del 9-N, el 1-O y que a pesar de una represión brutal, en sus palabras, siguen reivindicando el proceso independentista.

Sobre las críticas del ANC por el pacto de JxCat con el PSC en la Diputación de Barcelona, ha asegurado que comparte su anhelo pero que "cuando en una institución no se tiene mayoría, lo que se tiene que hacer es ser influyente".