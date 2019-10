3 de octubre de 2019

La película 'In the Tall Grass' abre Sitges con un terror "metáfora de hoy en día"

SITGES (BARCELONA), 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 52 Sitges Film Festival - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya ha abierto este jueves una nueva edición con el estreno de Netflix 'In the Tall Grass' --basada en un relato homónimo de Stephen King y Joe Hill--, sobre la que su director, Vincenzo Natali, ha dicho: "La ciencia ficción y las películas de terror son una metáfora de hoy en día. Es como me siento yo a veces, atrapado en el lugar y el tiempo".

En rueda de prensa este jueves en el festival, ha reivindicado que King es el padre del terror moderno, "y lo que ha hecho es situar el terror en el mundo de cada día", como con este relato, en el que dos hermanos que viajan en coche por la ruta 73 se pierden en un campo de hierba alta que crece junto a la carretera.

"Creo que Stephen King odia a Donald Trump, pero le debe el hecho de estar creando un mundo muy triste y lleno de miedo", ha dicho el director, que ha considerado que el trabajo de King habla mucho de los miedos e inquietudes de la sociedad americana, así que ambos mantienen una extraña sinergia funcionando.

Ha asegurado que ha crecido leyéndolas historias de Stephen King y que quería rendir tributo a sus historias, pero ha reivindicado que "una buena adaptación no tiene porqué ser fiel a la historia sino más bien una inspiración".

Ha explicado que el rodaje de esta cinta se hizo en un campo real en una zona de Ontario (Canadá): "Es muy complejo rodar esta película. Lo primero que afrontamos fue que cuando la película estaba en producción en invierno, que el campo no había crecido, y teníamos que anticipar para saber cuál sería la época más óptima para la hierba, ya que es un elemento vivo", ha dicho el director.

"HACER SENTIR COSAS"

El actor Patrcik Wilson ha asegurado que nunca mira si sus personajes son buenos o malos, sino que lo que busca es enseñar su complejidad: "Lo que importa es que el personaje haga sentir cosas al público".

Preguntando por si vivimos en una sociedad en crisis, ha dicho: "Nuestra crisis es una falta de entendimiento de nuestro lugar en el mundo", ha afirmado el actor, que ha criticado que la verdadera crisis es no cuidar de los demás ni del medio ambiente, rompiendo un ciclo.

El director del festival, Àngel Sala, ha destacado que es un "acontecimiento" que la película esté basada en un relato de Stephen King y dirigida por un director como Vincenzo Natali; asimismo, la organización del festival dará a Patrick Wilson el Premio Máquina del Tiempo este jueves.