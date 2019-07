9 de julio de 2019

La plataforma Airenet pide más seguimiento de las emisiones de la incineradora del Besòs

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Airenet, que agrupa a vecinos del entorno de la incineradora del Besòs de la empresa metropolitana Tersa, ha pedido este martes más seguimiento de las emisiones que genera esta instalación, y ha avisado de carencias que ve en el estudio encargado por la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) sobre las dioxinas de la infraestructura.

La portavoz de la plataforma Silvina Frucella ha sostenido en rueda de prensa que las mediciones de dioxinas deberían haber sido más amplias y constantes, y piden al Ayuntamiento que les ayude a implementar un observatorio ciudadano para monitorear en tiempo real los indicadores y recoger datos en todo el entorno, en lugar de "tener que hacer de detectives como hasta ahora".

El Ayuntamiento de Barcelona aseguró que los datos del estudio demostraban que la incineradora no emite más dioxinas que el tráfico en la ciudad, sobre lo que Frucella ha dicho que las mediciones demuestran que están por encima de las del centro de Barcelona: "No estamos bien" en el entorno, que incluye parte de Sant Adrià de Besòs, Badalona y de Barcelona, como el Fòrum.

Ha considerado que ha mejorado la situación porque Tersa "se ha ocupado de emitir lo mínimo posible" tras aplicar medidas a raíz de la presión vecinal, según ella, que cree que la empresa metropolitana ha cambiado su forma de trabajar por la lucha de los vecinos, aunque todavía se requieren mejoras.

Pese a estas mejoras, ha asegurado que los responsables de la planta no han cambiado y les ha acusado de impulsar malas prácticas, como quemar los residuos a una temperatura inferior a la obligatoria para ahorrar, lo que genera más contaminación: "Los malos de la película siguen en la película, pero portándose mejor".

OTRAS INSTALACIONES

También desde la plataforma, Enrique Navarro ha destacado que el estudio menciona por primera vez una posible contaminación por dioxinas de la central térmica de ciclo combinado y otras instalaciones de la zona, como Metrofang, "para repartir culpas".

Navarro ha pedido los datos del estudio que no identificó que la proximidad a la planta implicara una mayor mortalidad --algo que dicen que fue porque no disponían de información suficiente, y no porque no exista esta relación--, y quiere que se hagan analíticas de sangre a los vecinos del entorno.

La plataforma considera que una incineradora de estas características y otras infraestructuras del entorno no deberían operar en un entorno urbano con tanta población y piden tener en cuenta este asunto, porque se construyeron cuando no había nada en la zona, pero ahora calculan que hay más de 5.000 personas.

"No es compatible la vida de la gente con estas infraestructuras industriales tan pesadas", ha dicho Frucella, que ha tendido la mano al Gobierno municipal y a los grupos de la oposición para trabajar en este asunto y ha defendido que si un problema preocupa a los vecinos también debería preocuparles a ellos.