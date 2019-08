26 de agosto de 2019

Un proyecto de la Casa Batlló entra en el Programa de Voluntarios de la UNESCO

BARCELONA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Voluntarios del Patrimonio Mundial de la UNESCO ha incluido en su campaña de 2019 un proyecto de restauración de la Casa Batlló, que se ha convertido en el primer sitio español aceptado en este programa, ha explicado en un comunicado este lunes la Casa Batlló, obra de Antoni Gaudí en Barcelona.

La iniciativa 'The Restoration of Casa Batlló, from inside to beyond its walls' (La restauración de Casa Batlló, desde adentro hasta más allá de sus muros) contará con el 'partenariado' de la ONG alemana European Heritage Volunteer y tendrá diez voluntarios --que está reclutando--, que conocerán y avanzarán en la restauración iniciada el año pasado.

Entre el 12 y el 23 de noviembre realizarán tareas de documentación, un taller de restauración de 'trencadís', una visita especializada y un taller de su modelo de gestión privada, y también habrá visitas a talleres de los artesanos que han participado en la restauración.

Finalmente, conocerán las últimas tecnologías que se han implementado, entre las que se incluyen las imágenes tridimensionales de diferentes elementos arquitectónicos de la Casa Batlló y las exploraciones milimétricas de las paredes de la casa para conocer su composición química y física.

50 PROYECTOS AL AÑO

Este programa de la UNESCO, iniciado en 2008, promueve la participación de jóvenes en diferentes tareas relacionadas con la conservación, difusión, gestión y sensibilización del valor universal excepcional de los sitios Patrimonio Mundial.

Cada año acepta alrededor de 50 proyectos a nivel mundial de entre más de mil sitios con posibilidades de presentar proyectos, ya sea porque están inscritos como Patrimonio Mundial o en la llamada Lista Indicativa que incluye a los que aspiran a serlo en el futuro.

La evaluación de las propuestas se ha realizado mediante un riguroso proceso de selección que busca ser representativo de todas las regiones del mundo e incluye sitios tanto naturales, como culturales y mixtos.

De entre los 48 sitios inscritos por España, nunca en su historia se había incluido uno de ellos en este prestigioso programa, por lo que la Casa Batlló --sitio inscrito en 2005 dentro de las Obras de Antoni Gaudí-- "es pionero en lograr esta distinción", ha destacado el monumento.