25 de julio de 2019

El PSC critica el "tono ofensivo" de Cs en sus críticas al independentismo

BARCELONA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSC-Units en el Parlament Alícia Romero ha criticado este jueves el "tono ofensivo" que considera que utiliza Cs cuando critica al independentismo y al Govern.

Lo ha dicho en el debate del pleno monográfico sobre la 'Catalunya real' impulsado por Cs, después de que la diputada del partido naranja Sonia Sierra haya tachado de 'chiringuitos' las delegaciones del Govern en el exterior y haya exigido a Plataforma per la Llengua que "saquen sus sucias manos de los niños catalanes".

Romero ha afirmado que le ofende cuando se utilizan este tipo de expresiones porque lo ve una falta de respeto: "No se puede hablar así. Un poco de respeto a Catalunya, a la institución y a los políticos. Ya veo que no quieren tener ningún respeto. A mí me ofende esto".

La socialista ha defendido que todos los grupos deberían trabajar para tender puentes y buscar los puntos en común para lograr mayores consensos y no profundizar en las diferencias entre partidos: "Los grupos que estamos aquí tendríamos que decidir si queremos seguir siendo parte del problema o parte de la solución".

En este sentido, ha mencionado especialmente a Cs porque cree que debería tener más respeto y reconocer lo que hace bien el Govern como un primer paso para acercar posiciones: "Creo que esto nos haría a todos avanzar".