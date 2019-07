El PSC ve la vía de IU "de un pacto programático" para la investidura como la más factible

BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha lamentado este lunes que la semana pasada no hubiera un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para investir al candidato socialista Pedro Sánchez y ha asegurado que la vía más factible ahora es la que apunta Izquierda Unida (IU) "de un pacto programático".

En una rueda de prensa, se ha referido al comunicado de la formación liderada por Alberto Garzón en el que planteaban pactar un acuerdo programático con el PSOE, en caso de no poder formar un gobierno de coalición, para evitar elecciones.

Ha insistido en que el PSOE puso sobre la mesa de negociación dos acuerdos programáticos, porque "no puede haber acuerdo de Gobierno" sin él; ha asegurado que Unidas Podemos no puso ninguno y que no aceptó los de los socialistas.

"Era una oferta generosa para hacer un gobierno de coalición sin precedentes. Todos sabíamos que no había alternativa. Nos parece que hoy tenemos que volver al escenario dibujado IU, que es un gobierno a la portuguesa, donde gobiernen los socialistas con apoyo parlamentario de Unidas Podemos", ha razonado.

Ha llamado a comenzar a negociar esta vía y ha descartado la petición lanzada este lunes por los comuns: que el primer secretario socialista, Miquel Iceta, haga de puente con el PSOE para tratar de volver a la mesa de negociación y buscar un gobierno de coalición.

Ha criticado la posición de los comuns, a los que acusa de no haber exigido su propuesta al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, la semana pasada cuando se estaba negociando el acuerdo: "Era el momento de hablar para que se produjera el pacto. A buenas horas mangas verdes".

"La vía apuntada por IU es la vía que veríamos más factible y que tendríamos que negociar este mes de agosto", ha reiterado el secretario de organización socialista.

Illa ha rechazado que durante este mes de agosto Sánchez "vaya a explorar la derecha" para conseguir un acuerdo, pero ha afirmado que todos los partidos representados en el Congreso tienen la responsabilidad de investir a un presidente para conformar un Gobierno estable.

"No compartimos esa manera de enfocar las cosas de PP y Cs, pero entendemos que, atendiendo a que no suman, la manera de tener un Gobierno es abstenerse", ha argumentado.

ERC, TORRA Y LAS CUENTAS

Preguntado por la última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió que arrojaba la posibilidad de un Govern formado por ERC, el PSC y los comuns en unas futuras catalanas, ha zanjado: "Con un partido nítidamente independentista que no se ha desmarcado de vías unilaterales no nos planteamos hacer acuerdo de gobierno estable".

Sobre que en el último pleno del curso, la semana pasada, Iceta tendiera la mano al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para sentarse a abordar los Presupuestos catalanes, ha dicho que no le consta que se hayan mantenido contactos con la Generalitat en este respecto.

"Lo que propuso Iceta fue una oferta para desbloquear las cuentas y convocar elecciones. Estamos dispuestos a facilitar que haya unas cuentas porque no queremos que los ciudadanos de Catalunya sigan sufriendo las consecuencias de la inacción del Govern", ha expresado.