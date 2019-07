1 de julio de 2019

Rafael Bonachela lleva al Festival Grec una "minimalista y sofisticada" coreografía

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coreógrafo catalán afincado en Australia Rafael Bonachela visitará este martes y miércoles el Festival Grec de Barcelona con el espectáculo "minimalista y sofisticado" 'ab(intra)' interpretado por la Sydney Dance Company, que dirige desde hace una década.

Según ha explicado en rueda de prensa este lunes, la pieza surge de improvisaciones realizadas en una sesión libre con 16 bailarines, que tuvieron como guía la música --que solo era para esta acción y no es la que ha quedado en la pieza--.

No obstante, el resultado final no es improvisación, sino que se trata de una pieza fija, "muy milimetrada" especialmente en las piezas grupales, y no tanto en los solos y duetos, que tienen más margen para evolucionar, ha avisado.

Ha destacado que no quiere dar muchas pautas al público a la espera que éste experimente sin límites: "En todas las actuaciones que hemos hecho, el público ha sentido mucho", ha avanzado.

EXPERIMENTAR "COSAS ÚNICAS"

"Para mí lo bonito de la danza es que como público puedes experimentar cosas únicas para ti", ha dicho el coreógrafo, que ha considerado que la experiencia de cada uno parte de sus propias experiencias del mundo.

Sin embargo, ha reivindicado que se trata de una coreografía "intensamente física" que explora los impulsos más profundos y primarios del alma humana, y en la que se aprecia de la complicidad del coreógrafo con sus bailarines, con los que ha trabajado en los últimos diez años.

En su primera pieza larga en los últimos cinco años, el resultado es una composición abstracta que trabaja la luz y el sonido de un modo muy delicado, sobre un escenario minimalista en el que los artistas se convierten en el foco de la acción.

Para esta pieza, el coreógrafo ha querido unir sus dos mundos: la música clásica contemporánea de cuerda --con una pieza de violonchelo de Peteris Vasks-- y la música contemporánea electrónica --de Nick Wales--: "La pieza es muy emotiva y tiene mucha fuerza", ha sintetizado.

Sobre su permanencia en Australia, el coreógrafo de La Garriga (Barcelona), que primero viajó a Londres para bailar y pasó allí 20 años, y se ha nacionalizado australiano tras diez años allí, pero ha avisado que "con la danza nunca sabes donde acabarás", y ha dicho que la luz y el mar de Syndey y Barcelona las hace ciudades hermanas.