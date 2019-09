27 de septiembre de 2019

Richard Ford: "Odio a Trump. Actúa como si tuviera una discapacidad lectora"

BARCELONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El autor norteamericano Richard Ford ha asegurado este viernes sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "Es alguien a quien odio. Actúa como si tuviera una discapacidad lectora. Yo tengo una".

En la presentación mundial de su libro de relatos 'Lamento lo ocurrido' (Anagrama), Ford ha asegurado que cuesta sentarse a leer, pero cree que a Trump no le gusta leer y ni siquiera es capaz de leer bien: "Creo que tiene una discapacidad. Es como un analfabeto funcional", y le ha acusado de tener una discapacidad severa y mental.

Ford ha lamentado que Trump está poniendo a Estados Unidos en una situación de peligro máximo y hace que el mundo sea absurdo, la verdad sea mentira y la mentira, verdad: "Me da mucho miedo este hombre".

Ha considerado que el arte es como la vida, pero es diferente a la vida porque al acabar cualquier novela "sabes algo que no sabías", un mecanismo que funciona con la pintura, la escultura, el retrato y cualquier arte.

Concretamente sobre 'Lamento lo ocurrido', Ford despliega un mundo de anhelos y desconcierto que tiene como común denominador el hecho de estar poblado por "gente irlandesa en América y gente americana en Irlanda", escalando en sus orígenes irlandeses.

"No quería escribir un libro sobre qué significa ser americano o ser irlandés en América. Quería escribir una novela motivada por estas curiosidades", ha aclarado Ford, convencido de que la ficción ofrece al lector volver a la vida con un gran aprendizaje.

"LOS LIBROS ME HAN SALVADO"

"A mí los libros me han salvado. A los 19 leía a Faulkner, y cuando no me sentía feliz con la vida, el libro me daba más", ha confesado Ford, que sentía que la literatura siempre le daba más.

Ha dicho que lo que espera cuando escribes un libro es crear una necesidad en el lector y satisfacer sus necesidades: "No escribiría el libro si no hubieran lectores", ha dicho Ford, que ha considerado que es un deseo de hacer algo donde antes no había nada.

"Un libro tiene que ser útil para los lectores", ha dicho Ford, que considera que éstas tienen que ser plausibles y confrontar a los lectores, y que una historia puede ser útil por ser bella o por seleccionar una palabra ideal.

Preguntado por el regreso de su personaje Frank Bascombe, ha avanzado que prepara un nuevo título con éste como protagonista: "Tengo aquí mi libreta".