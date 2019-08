18 de agosto de 2019

Rifirrafe de Colau y Salvini en Twitter sobre el Open Arms

BARCELONA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el ministro del interior de Italia, Matteo Salvini, se han enzarzado en un rifirrafe en Twitter este fin de semana en que él le ha llamado "buenista" y ella le ha acusado de racismo y falta de humanidad.

En un tuit recogido por Europa Press, Colau ha pedido a la Unión Europea (UE) que obligue a Salvini a cumplir la ley: "Salvar vidas no solo es un deber moral, sino también legal", ha defendido.

En respuesta al comentario, Salvini le ha llamado "alcaldesa buenista de Barcelona", y le ha pedido que abra el puerto de su ciudad, ya que se trata de una embarcación y una ONG españolas.

Salvini también ha dicho que en 15 días --este domingo suman 17-- de espera, el barco del Open Arms podría haber hecho dos veces el trayecto de ida y vuelta a Barcelona.

Colau ha rebatido que "Barcelona siempre ha abierto el puerto para salvar vidas", y le ha reprochado que lo que él llama buenismo son la ley, el derecho, la democracia y los derechos humanos.

Ha defendido que su petición a la UE es lo contrario de buenismo: "Si Europa consiente su racismo y su ausencia de humanidad, nos hará naufragar a todos".

"YO NO ME RINDO"

En el día 17 del Open Arms esperando puerto para desembarcar, Salvini les ha reprochado en un tuit este domingo que no hayan navegado hasta un puerto español.

Ha acusado a la ONG de tener "falsos enfermos y falsos menores" entre los migrantes, y ha afirmado que lo hacen para atacar y provocarle a él y a Italia.

También ha asegurado que la ONG tiene a los migrantes como hostaje: "No me dais miedo, me dais pena. Yo no me rindo".