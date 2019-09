Sánchez Piñol reúne en un libro 80 relatos radiofónicos en una "victoria de la narrativa"

BARCELONA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor Albert Sánchez Piñol ha reunido en el libro 'Homenatge als caiguts' (Rosa dels Vents) 80 relatos de su etapa en el programa 'El matí de Catalunya Ràdio' entre 2006 y 2008, cuando lo presentaba el periodista Antoni Bassas.

En la rueda de prensa de presentación este viernes, Sánchez Piñol ha definido el libro como la "victoria de la narrativa frente a la actualidad", y ha recalcado que es una obra en la que se entremezclan los límites del periodismo con el mundo literario.

El autor de la 'La pell freda' y 'Victus' ha repasado su etapa en Catalunya Radio, en la que cada jueves tenía que escribir un pequeño cuento de dos minutos --lo que "era un reto", según Sánchez-- para el programa matinal.

Ha explicado que las historias no querían reflejar su opinión sobre un tema de actualidad --en sus palabras, "las opiniones son como los culos, cada uno tiene una"--, sino que quería que la gente que las escuchará se lo pasara bien.

HECHOS REALES CON HISTORIAS DE FICCIÓN

Sánchez Piñol reúne en este libro historias reales con otros hechos de ficción, usando la ironía, y ha asegurado que "ya no recuerda" de donde sacó las noticias a partir de las que escribió sus relatos.

Al ser preguntado sobre la veracidad de sus historias, ha respondido que no se acuerda, ya que no contrastaba las fuentes como hoy en día en Internet, y ha afirmado que al final eso no le importa al lector --según él, si este quiere saberlo "ya lo buscará"--.

Para el escritor es "inquietante como la narrativa se emancipa, no ya de la verdad, sino de la misma realidad", y ha recalcado que algunas de sus historias que parecen reales puede ser que sean ficticias y otras que parecen ficticias pueden ser reales.

EL POLLO MIKE Y LOS SOBRENOMBRES DEL CONGO

Entre los relatos recogidos, destaca la de una joven que sobrevivió a la caída desde un avión al Amazonas o la del pollo Mike --un ave que fue decapitada por su dueño y siguió viviendo más de un año después--, del que ha reconocido haber hecho un artículo "en todos los medios" en los que ha trabajado.

Sánchez Piñol ha recalcado otra sobre los 'Nande' de la República Democrática del Congo --una sociedad que, según él, no es la más feminista del mundo-- en el que las mujeres dan sobrenombres a los niños, que son "insultantes" para sus padres, para combatir la opresión de género en la que viven.

El editor de Rosa dels Vents, Joan Riambau, ha explicado que los textos fueron recopilados del archivo de la radio, puesto que Sánchez Piñol no conservaba ninguno de ellos, y ha definido este proceso como "aventura arqueológica que ha demostrado que los tesoros escondidos, siempre son tesoros".