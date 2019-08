31 de julio de 2019

Seleccionan a los 12 proyectos finalistas del concurso internacional de diseño 'jumpthegap'

BARCELONA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concurso internacional de diseño de Roca 'jumpthegap', impulsado por Roca y BCD Barcelona Centre de Disseny, ha seleccionado a los 12 proyectos finalistas que competirán en las categorías Profesional, Estudiante y Premio especial 'We Are Water Foundation', ha informado en un comunicado.

Estos 12 proyectos de profesionales del diseño y la arquitectura, y estudiantes de 11 países distintos han sido seleccionados entre los 5.000 participantes de la octava edición del certamen, cuyos premios se entregarán el 10 de octubre en el Disseny Hub Barcelona.

Los miembros del jurado, que en esta edición está presidido por el arquitecto brasileño Ruy Ohtake, han valorado el diseño innovador de los proyectos seleccionados y "su visión de salto al futuro", teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas hasta 2030.

En la categoría profesional, dotada con 10.000 euros, compiten 'Chall', de Shahram Janbarari (Irán); 'U-Bath', de Elena Prokhorova y Olga Bogdanova (Ucrania); 'Morpho', de Eduardo Cardenas (Estados Unidos), y 'Multix', de Milan Rankovic (Serbia).

En la categoría Estudiante, también de 10.000 euros, optarán 'Trickle', de Sean Yeoh, de Nouva Accademia di Milano (Italia); 'Natur', de João Nunes y João Meneses, de Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (Portugal); 'Onemin', de Simon Mayer, de Moholy-Nagy University of Arts and Design (Hungría), y 'Care bee', de Janos Priskin, de Moholy-Nagy University of Arts and Design (Hungría).

Para el premio especial 'We Are Water Foundation' --6.000 euros-- han sido seleccionados 'Ecociety', de Engin Özden (Turquía); 'Bath-theater', de Ruoshi Zhuang y Shuangtai Hou, de Loughborough University London (Reino

Unido); 'Tik-Tap', de Soyeon Lee y Hyemin Min, de Nuova Accademia di Belle Arti (Corea del Sur), y 'Mater #watermatters', de Laura Codina (España).