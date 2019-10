Torra se compromete a ejercer la autodeterminación y validar la independencia esta legislatura

457272.1.644.368.20191017103610

BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Reacciones tras la sentencia del procés

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha comprometido este jueves a que en la actual legislatura se "acabe volviendo a ejercer el derecho a la autodeterminación" de Catalunya y validar la independencia.

Lo ha anunciado en su comparecencia durante el pleno extraordinario del Parlament como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo, que ha hecho a petición propia, y en la que ha llamado a los partidos y entidades a trabajar para "concretar las vías para ejercer el derecho a la autodeterminación en el plazo más breve posible".

"Todos tenemos que hacer este esfuerzo y asumir este compromiso. Esta legislatura, si todos lo hacemos posible, tenemos que poder finalizarla validando la independencia", ha concluido.

En su intervención, el presidente ha rechazado la sentencia del Tribunal Supremo contra los impulsores del 1-O y ha advertido de que, si la única respuesta del Estado al conflicto en Catalunya es esta, la respuesta del Govern debe de ser "poner las urnas para la autodeterminación".

"No aceptamos la sentencia de la ignominia, la rechazamos porque con esta sentencia no se ha condenado solo a nuestros representantes, se ha condenado a la democracia y a más de dos millones de personas" que participaron en el 1-O, ha criticado.

Ha reiterado que tendrán que volver a ejercer los derechos que considera prohibidos, y defender las libertades que ve amordazadas: "Si por poner las urnas por la autodeterminación nos condenan a 100 años, la respuesta es clara: Se tendrán que volver a poner las urnas por la autodeterminación".

PIDE DIÁLOGO A SÁNCHEZ

En el discurso de Torra también ha habido espacio para analizar las relaciones con Moncloa y ha recordado que después de la sentencia el Govern volvió a apelar "inútilmente" al diálogo con el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez.

"Pese a la negativa reiterada del Estado siempre hemos estado dispuestos a dialogar y a hablar de resolver políticamente, apelo de nuevo al presidente Sánchez a encarar el conflicto político como lo hacen las democracias: hablando y dando voz a la ciudadanía", ha expresado.

Para el presidente del Ejecutivo catalán, "ni la unidad de España ni la independencia pueden servir como excusa para vulnerar derechos", ha dicho en alocución al presidente del Gobierno en funciones.

CRÍTICAS AL TC

El presidente catalán ha criticado que el Tribunal Constitucional (TC) suspendiera resoluciones del Parlament y ha enseñado la resolución dictada por el tribunal el miércoles por la que por primera vez se le advierte a él y a los miembros de su gobierno de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudiera incurrir si desobedece las resoluciones de este órgano en relación con las resoluciones suspendidas del Debate de Política General.

"Tenemos que vivir en la verdad y no en los miedos ni las amenazas. El TC pretende que la cámara donde reside la soberanía los catalanes no puedan hablar de derecho a la autodeterminación", ha criticado.

Ha concretado que 'vivir en la verdad' para él quiere decir que volverán a hablar, a debatir y a discutir sobre autodeterminación "y ningún tribunal impedirá que este presidente de Catalunya siga impulsado las iniciativas que crea convenientes sobre el derecho de autodeterminación de Catalunya", ha expresado Torra.

"Yo no pienso permitirlo. Apelo a todos los diputados de la Cámara, no solo a los independentistas, a reaccionar contra la vulneración de la libertad de expresión y la inviolabilidad parlamentaria", ha avisado, y ha zanjado que con la dignidad de Catalunya no se juega, en sus palabras.

PROPUESTA CONSTITUYENTE EN PRIMAVERA

Ante este escenario, pide avanzar para superarlo a través de varias vías y, la primera de ellas, es la internacionalización de lo que sucede en Catalunya, algo que basa en el denominado 'Consell de la Republica' "con el presidente (Carles) Puigdemont al frente, que es una entidad valiosísima y su papel tiene que ser capital; algo que se ve cuando convoca la asamblea de cargos electos".

Ha calificado de fundamental aprobar los Presupuestos de la Generalitat 2020 que sean "palanca de cambio social" y ha destacado otras herramientas que asegura que ya están en marcha como el Debate Constituyente.

El presidente ha explicado que ese Debate Constituyente, a través del cual el Govern quiere que los ciudadanos que participen dibujen la Catalunya del futuro, tiene una "participación altísima" y espera tener su primera propuesta en la primavera de 2020.

Ha insistido en la resolución aprobada en el Debate de Política General y ha reiterado el "gran acuerdo de país por la autodeterminación, lo derechos civiles y políticos y la amnistía" y pide a los partidos asentar los consensos necesarios para conseguir la libertad de los condenados por esa vía, y también para conseguir la autodeterminación en el menor plazo posible.