10 de julio de 2019

Torra vindica la acción del Govern con los menores extranjeros y comuns avisan de su estigmatización

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha defendido este miércoles las medidas impulsadas por el Govern con los menores migrados no acompañados después de que la presidenta de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, le haya advertido sobre su "estigmatización".

"Este es un tema importantísimo que hay que abordar, de país. No hay que estigmatizar al colectivo en absoluto", ha dicho el presidente durante la sesión de control en el pleno, en la que ha recordado la situación por la que han pasado estos menores.

Albiach le ha pedido "no improvisar" y ha afirmado que los ataques a los centros donde se acoge a estos menores no son aislados y se están dando en otras partes del Estado y de Europa.

Además, la líder de los comuns en la Cámara, que ha afirmado que se está estigmatizando a todo un colectivo cuando la mayoría no han cometido delito alguno, ha advertido de que esta situación "da alas a la extrema derecha" y ha exigido que no se les use como arma arrojadiza.

"Ahora más que nunca la política debe ser pedagógica", ha avisado Albiach, que le ha pedido a Torra acciones concretas y consenso entre las fuerzas políticas para abordarlo entre todos, como ha asegurado que se ha sabido hacer en el pasado con la inmigración en Catalunya.

Entre otras cosas, ha pedido al Govern que exija al Estado el cumplimiento de la ley internacional de fronteras y el cierre de los centros de internamiento de extranjeros (Cies), y que el Ejecutivo catalán ponga más inversión de la que ha puesto en los centros de menores.

"Es cierto que han puesto más recursos, pero son insuficientes y no llegan de forma coordinada", ha zanjado Albiach, que ha advertido de que las ratios de monitor por menor migrado no acompañado son insostenibles.

Torra ha replicado que en 2015 llegaron 377 menores, que solo hasta mayo de 2019 han llegado 1.660 y que, ante esta situación, el Govern ha multiplicado los recursos por siete y dedica 76 millones de euros para que los menores estén acompañados.

Ha reconocido que es cierto que todavía queda tarea por hacer y que están impulsando un programa de nuevas oportunidades con la voluntad de que estos menores acaben "integrados en el país, trabajando y con una vida digna" y ha coincidido con Albiach en la necesidad de abordar el asunto entre todas las fuerzas políticas.

INCENDIO

En su turno, el presidente del PSC-Units, Miquel Iceta, le ha pedido a Torra su valoración sobre la capacidad del Govern para prevenir y apagar incendios después de los fuegos que han tenido lugar en Catalunya durante el mes de junio.

El líder de los socialistas catalanes ha destacado las "carencias" de material, plantilla, vehículos y parques de Bombers de la Generalitat reclamadas desde el cuerpo.

Ha advertido al presidente del "cansancio y la desmotivación" de los bomberos, le ha pedido la atención, la formación y la motivación que considera que no se ha dado en los últimos años y además le ha advertido de las carencias en la gestión del territorio.

Torra ha reivindicado la labor realizada por los diferentes agentes implicados en la prevención de los incendios: "Esta política de prevención del día a día es lo que pongo en valor", y ha destacado que en 2019 se realizará una promoción de 250 bomberos que se repetirá en los años siguientes hasta llegar a 1.000.