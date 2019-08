Los trabajadores de Trablisa acuden a la mediación con "pocas esperanzas"

BARCELONA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Trablisa acudirán a la mediación de este miércoles en la Conselleria de Trabajo con "pocas esperanzas" de alcanzar un acuerdo con la dirección que permita desconvocar la huelga indefinida y de 24 horas convocada a partir del viernes en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

En declaraciones a Europa Press, el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, ha criticado que Trablisa, encargada del servicio de seguridad de los filtros de El Prat, es una empresa que "miente" y que llega a acuerdos y, luego, no los cumple.

Giménez ha explicado que no han tenido contactos con Trablisa desde la mediación del viernes y que no les han trasladado los detalles de la propuesta que han dicho que presentarán el miércoles: "No esperamos gran cosa".

Están llamados a huelga unos 500 empleados de Trablisa, empresa adjudicataria del servicio de seguridad desde junio de 2018 y hasta mayo del año que viene.

Piden que se les compense la sobrecarga de trabajo con un plus de un euro por hora trabajada, formación, cumplir con la paridad entre los trabajadores y garantizar descansos.

También reclaman que la empresa se haga cargo de los costes de aparcamiento o habilite una zona gratuita para el estacionamiento de vehículos.

Giménez ha criticado los servicios mínimos del 90% decretados por la Delegación del Gobierno en Catalunya: "Lo que te garantiza es que no hay huelga".

TRABLISA

La empresa ha sostenido que "respeta" los servicios mínimos dictados por el Gobierno y que están en línea con los determinados en convocatorias anteriores, ha indicado en declaraciones a Europa Press.

Ha remarcado que con unos servicios mínimos del 90% "se garantizan tanto los derechos sindicales de los trabajadores como los derechos de los ciudadanos".