El TSJC rechaza recusar al instructor de la causa contra Torra y mantiene el procesamiento

BARCELONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha inadmitido la petición de recusación del magistrado instructor de la causa contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha confirmado su procesamiento por un presunto delito de desobediencia al no retirar los lazos del Palau de la Generalitat en periodo electoral.

Según ha informado este jueves el TSJC, no se admite a trámite la solicitud de recusación formulada por Torra porque es un "notorio abuso de derecho que entraña, además, un fraude procesal perpetrado" para apartar de la causa al juez natural.

Considera en su auto --consultado por Europa Press-- el instructor Carlos Ramos que la recusación presentada el 8 julio de 2019 "no reúne todos los requisitos legales" para ser aceptada, por lo que la inadmite.

Asimismo, critica que se presente "con el objetivo de dilatar indebidamente la tramitación de la causa, como pone de manifiesto el hecho de que esté fundada, por un lado, en motivos imaginarios, ilusorios o arbitrarios, sobre los que no se aporta ni se ofrece principio de prueba válido".

El magistrado añade que en el escrito de recusación presentado no consta la firma del recusante y que no aporta ni ofrece "principio de prueba alguno digno de dicha consideración en relación con los motivos que se aducen y la causa que se alega: el interés directo o indirecto en el pleito o causa".

Además, desestima el recurso de reforma contra el auto de transformación de procedimiento y confirma el procesamiento de Torra: afirma que al admitir la competencia de la JEC y, por tanto, el sometimiento de la Generalitat y de su presidente a sus decisiones y órdenes en materia electoral, incluidas las sancionadoras, "debe admitirse también --indiciaria, presunta y provisionalmente-- que la JEC es autoridad superior".

Para el instructor, "la competencia de la JEC para resolver la denuncia -que presentó Cs-- era incuestionable conforme a la propia Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

Rechaza, como pide Torra, que las decisiones de la JEC puedan considerarse nulas de pleno derecho por falta de competencia ante el querellado.

"Y por lo que respecta a su claridad y a la posibilidad de su cumplimiento, baste decir que --indiciaria, presunta y provisionalmente-- cuando esas mismas órdenes le fueron dadas al conseller de Interior de la propia Generalitat de Catalunya, las mismas fueron cumplidas en menos de 24 horas", ha reflexionado.

En su declaración como investigado ante el magistrado el 15 de mayo, Torra afirmó: "Sí, desobedecí, porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía de defensa de los derechos humanos".

También explicó que no dictó la orden de retirar los símbolos porque consideró: "Era una orden manifiestamente ilegal dictada por un órgano que no era competente en absoluto, no era una autoridad competente superior a mí".

INHABILITACIÓN

La Fiscalía Superior de Catalunya ha pedido condenarle a una inhabilitación de un año y ocho meses por presunto delito de desobediencia en su escrito de acusación.

Pide abrir juicio oral al presidente ante la Sala Civil y Penal, que ha instruido el caso, y condenarle por un presunto delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal, además de proponer multarle con 30.000 euros.