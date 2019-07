28 de julio de 2019

UGT Iberia dice que las cancelaciones del sábado son fruto de lahuelga, no de la lluvia

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UGT en Iberia Barcelona, Oscar Minguillón, ha afirmado este domingo que los retrasos y cancelaciones de vuelos del sábado son consecuencia de la huelga y no de la lluvia: "Si solo media hora de lluvia intensa paralizara el aeropuerto sería un problema grave para una infraestructura internacional como esta".

En declaraciones a los periodistas en las instalaciones del Aeropuerto de Barcelona, Minguillón ha dicho que no entrarán en la "guerra de cifras" sobre el seguimiento de la huelga contra Iberia --que afirma que es de un 11% la mañana de este domingo-- y mantienen que un 80% de los trabajadores que no tienen servicios mínimos han secundado la convocatoria.

El presidente del comité de empresa de Iberia Catalunya, José Antonio Ramírez, ha explicado que los trabajadores se reunirán este lunes para valorar la huelga, y ha avanzado que pedirán a la compañía que se retomen las negociaciones.

Ramírez también ha afirmado que no descartan nuevas convocatorias de huelga si la empresa no está dispuesta a negociar: "No descartamos ningún escenario. Estamos convencidos de que esto debe tener una solución definitiva y la vamos a buscar de cualquier manera".

Minguillón ha dicho que piden disculpas a los pasajeros afectados y ha insistido en que su intención no es perjudicarles sino "hacer un llamado a la administración y a la empresa para que pongan fin al problema que tiene el Aeropuerto de Barcelona", y ha afirmado que hay una carencia de trabajadores en la compañía principal.