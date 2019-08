14 de agosto de 2019

La UOC participa en un proyecto para incentivar la implicación en la gestión de incendios

BARCELONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) participa en el proyecto internacional PyroLife para formar a expertos para facilitar un cambio de modelo en la gestión de incendios, implicando activamente a la ciudadanía desde la prevención y contando también con los grupos de personas más vulnerables.

En esta iniciativa se intercambiarán conocimientos entre el norte de Europa, más habituada a la gestión de inundaciones, y el sur del continente, más próxima a los incendios, con aportaciones de Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda, ha informado este miércoles la UOC en un comunicado.

El proyecto quiere concienciar sobre la importancia de la gestión correcta de las zonas forestales para minimizar el riesgo de grandes fuegos descontrolados.

La investigadora del grupo Care and Preparedness in the Network Society de la UOC Míriam Arenas ha asegurado que la emergencia climática "obligará a convivir con un riesgo más elevado de incendios".

La UOC, coordinada por Arenas e Isreal Rodríguez-Giralt, abordará la necesidad de una comunicación inclusiva del riesgo a la ciudadanía y la participación comunitaria en la gestión de los fuegos.

DIVERSIDAD FUNCIONAL

La universidad catalana analizará estrategias efectivas de comunicación de riesgos de incendios para grupos en situación de vulnerabilidad, como son las personas con diversidad funcional, con dificultades económicas, migrantes, ancianos y pueblos indígenas.

Los investigadores de la UOC también analizarán estrategias efectivas para involucrar a las comunidades en riesgo en la preparación contra los incendios.

El proyecto PyroLife dispone de un presupuesto de más de 4 millones de euros y reúne a expertos de 21 organizaciones de 14 países, así como institutos especializados, universidades, gobiernos, servicios de bomberos, empresas y asociaciones relacionadas con el sector.