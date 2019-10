30 de septiembre de 2019

El VHIO logra más supervivencia en un tipo de cáncer colorrectal con metástasis

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadores liderados por el director del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), Josep Tabernero, ha descubierto que una combinación de tres fármacos logra una supervivencia de cuatro meses más en enfermos de cáncer colorrectal con metástasis y una mutación en el gen BRAF, y que hasta ahora no tenían alternativas existosas.

Se trata de un ensayo multicéntrico que se ha presentado este lunes en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) de Barcelona a cargo de Tabernero --que preside la ESMO--, y se ha publicado simultáneamente en 'The New England Journal of Medicine'.

Han estudiado a 655 en pacientes con cáncer colorrectal con la mutación BRAF V600E, probando una combinación de fármacos inhibidores de BRAF (encorafenib), MEK (binimetinib) y EGFR (cetuximab), sin quimioterapia, que ha mostrado una mejor tasa de respuesta que la terapia estándar.

La investigadora Elena Élez --del VHIO-- ha explicado que esta mutación se encuentra en entre el 8% y el 12% de cánceres colorrectales: "Si bien los pacientes que se pueden beneficiar de esta triple combinación son relativamente pocos, es importante identificarlos y tratarlos de forma específica justamente porque dicha mutación supone un pronóstico desfavorable".

"La única opción de tratamiento para estos enfermos eran combinaciones de quimioterapia con importantes efectos secundarios y eficacia mejorable", por lo que esta nueva terapia supone un cambio paradigmático en su tratamiento, y se basa en identificar un biomarcador de la enfermedad y una combinación de terapia dirigida a dianas de la célula tumoral que no incluye quimioterapia.

REPRODUCCIÓN CELULAR

El inhibidor de BRAF actúa en un gen que produce una proteína que ayuda a controlar la reproducción celular, y aunque estaba funcionando mejorando la supervivencia tumores como el melanoma, no daban resultados en el cáncer colorrectal.

Tabernero ha señalado que esto se debe a que el "cáncer colorrectal, una vez que se bloqueaba de forma aislada BRAF, lograba escaparse con una reactivación de la vía de EGFR, algo que no sucede en el melanoma, por ejemplo".

El EGFR es el receptor del factor de crecimiento epidérmico que se encuentra en la superficie de algunas células normales y participa en la multiplicación de las células, y a veces, también se encuentra en concentraciones altas en algunos tipos de células cancerosas, y esto hace que estas células crezcan y se multipliquen.

MÁS MESES DE SUPERVIVENCIA

El ensayo BEACON CRC --global, multicéntrico, aleatorizado, abierto, de fase III-- ha dividido a los pacientes aleatoriamente en un grupo con los tres fármacos (encorafenib, binimetinib y cetuximab), otro grupo con dos (encorafenib y cetuximab) y un tercer grupo de control con cetuxmab e irinotecan o FOLFIRI (ácido folínico, fluorouracilo e irinotecan).

La media de supervivencia global fue de 9,0 meses en el grupo de terapia de triplete, 8,4 meses en el de terapia doble y 5,4 meses en el grupo de control, lo que supone un beneficio significativo.

También la tasa de respuesta confirmada fue del 26% en el grupo de terapia de triplete y del 2% en el grupo de control, y el perfil de tolerancia del tratamiento es particularmente favorable.