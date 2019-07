16 de julio de 2019

CPM barajará dejar el Gobierno de Melilla si se mantiene la prohibición de pasar borregos para la pascua grande islámica

MELILLA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Coalición por Melilla (CPM), Mustafa Aberchán, ha asegurado este martes que su formación podría dejar el gobierno de la Ciudad Autónoma que comparten con Ciudadanos (Cs) y PSOE si el Gobierno de la Nación no toma todas las medidas posibles para que este año, a diferencia de los tres anteriores, sí puedan entrar desde Marruecos a Melilla los 6.000 corderos necesarios para que cada familia musulmana celebre la Pascua grande islámica con el sacrificio de un borrego.

En rueda de prensa, Mustafa Aberchán ha advertido que "no podríamos compartir responsabilidades de Gobierno" con un socio, en este caso el PSOE, en cuyas manos está el Ejecutivo central, "si no respeta un derecho fundamental de la población" de confesión musulmana a celebrar su pascua grande.

El líder de la formación mayoritaria en el Consejo de Gobierno, con ocho diputados frente a los cuatro del PSOE y uno de Cs, ha recordado que la anterior consejera de Presidencia y Salud Pública, Paz Velázquez (PP), está actualmente imputada por presunta prevaricación administrativa después de que CPM la denunciara por no permitir el paso de corderos marroquíes, tras esgrimir el brote de fiebre de aftosa que afecta a varios países del Magreb, entre ellos Marruecos.

Aberchán ha señalado que, tras tres años sin poder pasar borregos marroquíes debido a las restricciones para evitar la propagación de dicha enfermedad animal entre la cabaña española, este año solo quedan dos opciones: "o solucionar este problema o ampliar la querella", ha subrayado.

En este sentido, ha señalado que CPM está dispuesta "a dar más tiempo" para buscar una solución a esta cuestión después de que recientemente la propia Delegación del Gobierno de Melilla admitiera que este año probablemente tampoco pudieran pasar los animales, pero aseguró que lo que no permitirán es aceptar que se mantenga la prohibición. En ese caso, ha recalcado, "no podemos compartir responsabilidades de gobierno con un partido que no respeta este derecho fundamental", en referencia la celebración de la fiesta grande musulmana que por parte de la mitad de la población de Melilla.

El presidente de CPM ha sostenido que la prohibición de importar corderos no debe afectar a Melilla al ser considerada, a efectos aduaneros, "como un país tercero".

Esta, según ha avanzado, será la posición que defenderán en la reunión que el presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro (Cs), ha solicitado al Ministerio de Agricultura y cuya celebración está previsto "para los próximos días" en Madrid, y en la que quiere estar presente también CPM para defender la postura de su partido, una postura que le ha llevado en los últimos años a convocar manifestaciones y protestas durante el mandato de Gobierno del PP de Mariano Rajoy.