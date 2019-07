12 de julio de 2019

El Gobierno de Ceuta "condena" una "brutal agresión" a un ex consejero por parte de otro antiguo alto cargo del PP

CEUTA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) ha expresado este viernes en un comunicado su "más enérgica condena y repulsa" por "la brutal agresión sufrida este jueves por el ex consejero de Turismo y Deporte y anterior portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Emilio Carreira", que ha denunciado ante la Policía Nacional como presunto agresor a quien fuera subdirector general de Menores de la administración local de su mismo partido, Luis María Fernández.

El Ejecutivo autonómico ha querido "transmitir públicamente" su "solidaridad, apoyo y respaldo incondicional en estos momentos" al supuesto agredido, que ejerció como consejero y portavoz del PP en la Cámara regional hasta las elecciones municipales de mayo, cuando no entró en la lista de su partido. Fernández ocupó la Subdirección General de Menores de Ceuta hasta enero de 2010, cuando fue cesado, y actualmente edita un medio de comunicación digital local.

Las versiones de los dos implicados sobre los hechos coinciden en que tuvieron un encontronazo este jueves alrededor de las 16,45 horas en la Plaza de los Reyes, en pleno centro de la ciudad autónoma. Según ha explicado Carreira, en ese momento se encontraba "tomando una manzanilla" con otro conocido militante del PP de Ceuta cuando Fernández, alineado históricamente en otra facción del partido, se acercó y le pidió hacer un aparte, a lo que se negó.

Siempre según la versión del ex consejero, entonces recibió "una patada en la cara" y otro golpe que le causaron "una herida en un labio" y le hicieron sangrar por la nariz. "No respondí, que seguramente es lo que buscaba, fui a un médico y con el parte correspondiente presenté una denuncia ante la Policía Nacional", ha referido Carreira, que ha asegurado que Fernández es uno de los empresarios que le intentaron "extorsionar" durante su etapa en el Ejecutivo regional.

Además, ha deseado que en la ciudad no llegue a "faltar el principio de autoridad" ni a "primar el chantaje" y ha rechazado los "ataques a mí y a mi familia" de los que dice ser diana en la sección de Rumores del medio de Fernández y a los que este jueves contestó con un comentario en su perfil en Facebook que supuestamente desencadenó su choque en la calle y que decía: 'Rumores: el camisa rosa, desde que le cesaron no para de criticar a todo lo que se mueve. Quiere seguir viviendo del cuento y cree que si me pone verde le harán caso. El pobre'.

Fernández ha reconocido en declaraciones a Ceutaldia.com que "recriminó" al ex consejero el trato que dio a su medio con la publicidad institucional. "En ese momento fue cuando medio me insultó, soltó la copa y vino hacia mí, le sujeté los brazos y le pedí que se sentase: no lo hizo y hubo un forcejeo con él y con su compañero en el que no sé si pude golpearle, pero ni patadas de karateka ni puñetazos", ha negado.

El antiguo subdirector general de Menores, de 53 años, ha aseverado que también cuenta con un testigo que respalda su relato y ha anunciado que interpondrá acciones legales contra Carreira por acusarle de intento de extorsión. Igualmente, ha lamentado que el Ejecutivo de Vivas se haya alineado con el ex consejero "hablando de una 'brutal agresión' que no se produjo".