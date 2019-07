Imbroda pide la dimisión del presidente de Melilla y exige intervención de Albert Rivera

MELILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente de Melilla y senador del PP Juan José Imbroda ha solicitado este viernes la dimisión del actual presidente melillense, Eduardo de Castro (Ciudadanos), después de conocer el auto de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) donde se admite que el diputado naranja no se postuló a la Presidencia en el Pleno de investidura, por lo que no cumplió con un requisito imprescindible para acceder al cargo, aunque también recoge que el recurso se presentó fuera de plazo.

Asimismo, Imbroda ha hecho un llamamiento al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, al objeto de que intervenga en Melilla para no permitir que su formación, con un único diputado sobre 25, se haya hecho con la presidencia tras incumplir el acuerdo con el PP y pactar con "un partido de izquierdas y otro de corte religioso", en referencia a PSOE y la CPM de Mustafa Aberchán.

En rueda de prensa, el líder de los populares melillenses ha manifestado que, tras haber conocido el informe de la Fiscalía del TSJA sobre el recurso contencioso electoral interpuesto, contra la designación de De Castro como presidente de la Ciudad Autónoma, "si yo fuese un presidente interino estaría preocupado y nervioso después del disparate y la barbaridad que se cometió en la sesión de investidura y por haber ocupado un cargo de mala manera".

"De Castro tendría que hacer un acto de reflexión profunda y decir; estoy aquí ocupando un cargo de presidencia con mala arte, habiendo engañado, traicionado y dándole un golpe bajo a la democracia", ha declarado Imbroda.

El presidente del PP local ha pedido a Eduardo de Castro que, "con esa reflexión, lo que tiene que hacer es dimitir por respeto a los melillenses y a la democracia. No lo va a hacer, pero la Justicia lo parará".

LLAMAMIENTO A ALBERT RIVERA

Por otro lado, Juan José Imbroda se ha dirigido directamente al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a quien hace "responsable de consentir lo que está sucediendo en Melilla". "Ni la ética ni ningún valor de los que presume Cs y Albert Rivera se han cumplido en Melilla, porque han consentido que la Ciudad Autónoma esté presidida por alguien que no ha sido elegido en las urnas por los melillenses", ha dicho.

"Albert Rivera, como abanderado de la regeneración democrática ha dado una patada a la democracia, pactando con partidos que son socios de Compromís o que cuentan en sus filas con personas condenadas por la Justicia. Ha consentido que en Melilla haya un futuro incierto", añade.

Para Imbroda, no todo vale en política: "Cs ha demostrado que su discurso es mentira, ha engañado a su electorado y es un partido que tiende a desaparecer".

Pide a Albert Rivera que "vuelque sus ojos en Melilla porque aquí hay un problema grave. ¿Dónde está la ética de la que presume por los cuatro costados? ¿Su ética y moral no sirve para el otro lado del mar?".