Imbroda propone pacto de PP, PSOE y CPM para cambiar al presidente de Melilla de Cs

MELILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Melilla y líder del PP, Juan José Imbroda, ha ofrecido este miércoles un pacto a PSOE y CPM para que sea factible cambiar al actual presidente, Eduardo Castro (Ciudadanos), por "el desgobierno" existente en la ciudad autónoma, ya que es el único parlamentario del 'partido naranja'. El PSOE ha rechazado este acuerdo, mientras CPM aún no se ha pronunciado sobre la petición de los populares, que suman con los cepemistas 18 diputados (10 PP y 8 CPM) frente a los 4 de PSOE, 2 de Vox y uno de Cs.

En declaraciones a los periodistas, Juan José Imbroda ha pedido a PSOE y CPM que se unan a PP para poner fin a la presidencia de Eduardo de Castro después de señalar que en el discurso del presidente en el Día de Melilla, que tuvo lugar este martes, "hemos visto un discurso vacío, sin contenido y autojustificativo de por qué De Castro se sienta en un sillón que no le corresponde".

El también senador del PP ha indicado que el representante de CS "no puede ser presidente con un diputado, no puede serlo porque no tiene fuerza, ni respaldo popular ni votos, y eso en democracia se paga".

Juan José Imbroda ha señalado que no descartan una moción de censura si logran los apoyos suficientes para sumar 13 votos (mayoría absoluta) al tiempo que ha querido dejar claro que con esta propuesta no tiene un interés por volver a la Presidencia de Melilla, sino un interés por la ciudad, tras denunciar el actual "desgobierno". "Yo he sido el presidente del pasado y del presente, pero sé que no soy el presidente del futuro", ha admitido el popular.

EL PSOE DICE NO Y CPM GUARDA SILENCIO

Por su parte, la secretaria general del PSOE, Gloria Rojas, ha sido la primera en responder a este ofrecimiento de acuerdo y ya ha avanzado que rechazan un pacto con el PP, mientras CPM guarda de momento silencio y no se pronuncia sobre la petición.

A través de una nota de prensa, Gloria Rojas ha dicho que "el señor Imbroda ha demostrado que solo le duele Melilla si está sentado en el sillón de presidente". "No acepta que ya no está al frente del Gobierno local y está más pendiente de sí mismo que de las personas que le han votado. Como diputado, representa a los melillenses que depositaron en él su confianza, pero no lo está haciendo. Desde que dejó el sillón, no ha acudido a ningún Pleno ni ha atendido a sus responsabilidades como diputado de la Asamblea", ha destacado.

La líder socialista ha reprochado a Imbroda que, pese a su ausencia, anunciara a bombo y platillo que iba a asistir a los actos institucionales con motivo del Día de Melilla con el único objetivo de verse aplaudido por parte de los melillenses que iban a acudir a la Plaza de Armas.

"Si el señor Imbroda no va a ser capaz de ejercer su labor como diputado de la Asamblea, debería entregar su acta. Los melillenses que le han votado no merecen que le representen de esa manera. Ya ha demostrado que no es capaz de defender los intereses de Melilla como senador y, como diputado, tampoco", ha apuntado.

Para concluir, ha manifestado que "el PP tiene que empezar ya a aceptar que no forma parte del Gobierno local y debe enfocarse en su labor como oposición. Solo les importa Melilla desde los sillones y así lo están demostrando", apostilla la máxima representante de los socialistas melillenses.

El Gobierno que preside Eduardo de Castro está formado por dos consejeros de Cs, dos del PSOE --además de la vicepresidencia-- y tres de CPM mientras en la oposición están PP y Vox.